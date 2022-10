30 miljoen voor een duurzaam West-Vlaanderen

Via het Regiofonds wordt er maar liefst 30 miljoen euro gepompt in de duurzame ontwikkeling van onze provincie. Dit fonds is een samenwerking van de Provincie zelf met de intercommunales WVI en Leiedal. Samen willen de veerkracht van West-Vlaanderen op verschillende vlakken versterken.

Meer concreet gaat het over projecten op vlak van economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en productieve landschappen. Het doel is om een beter leefmilieu te creëren voor de West-Vlamingen zelf, maar ook voor toeristen die hier komen vertoeven. De gekozen projecten worden uitgevoerd voor eind 2030 en worden geselecteerd in overleg met de gemeentes.

Verschillende thema’s

Over hoeveel projecten die 30 miljoen euro moet worden verdeeld is nog niet duidelijk. Wel staan er al enkele zaken vast: