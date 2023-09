24ste editie van het Vlaams Imkerscongres in Het Perron

Op zaterdag 9 september van 8.30 tot 16.15 uur vindt het 24ste Vlaams Imkerscongres plaats, specifiek gericht op imkers. De organisatie is in handen van de Koninklijke Vlaamse en West-Vlaamse Imkerbond en Stad Ieper.

“Om de twee jaar heeft het Vlaams Imkerscongres in een andere provincie plaats”, vertelt Patrick Caesteker, imker van De Palingbeek en voorzitter van De Westerbie in Poperinge.

“Het congres staat open voor Vlaamse imkers en we rekenen op een 150-tal deelnemers. Drie jaar terug legden we al contact met de Stad Ieper die medewerking verleent en onder meer Het Perron ter beschikking stelt. Hans Vermeersch van de dienst Landschap Ieper, schetst Ieper als een bijvriendelijke stad. Imker Marc Struye zal het hebben over de Aziatische hoornaar en hoe die het best bestreden wordt en professor Christine Breynaert praat over bijengif-allergie. Na het feestmaal kunnen de imkers terecht aan infostands en de dag wordt besloten met een toelichting van honingvolken als monitor van de omgeving door Ellen Danneels. Er is ook een alternatief programma voorzien met een bezoek aan het In Flanders Fields Museum en een stadswandeling in Ieper met gids.”

Bijvriendelijke stad

“We leveren heel wat inspanningen om Stad Ieper bijvriendelijk te maken”, voegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel (Vooruit) toe. “We creëren kleine habitats om zoveel mogelijk wilde bijen aan te trekken en ook insectenhotels zijn een meerwaarde voor de bijen. Wat de Aziatische hoornaar betreft, trekken we jaarlijks 5.000 euro uit om het initiatief van de provincie te steunen om deze te verdelgen. Wie toch nesten ontdekt, kan een beroep doen op de brandweer. In principe zal die voor de verdelging van wespen en Aziatische hoornaars een forfaitaire prijs van 40 euro (exclusief btw) aanrekenen. Als er een gevaar dreigt voor de bevolking op openbaar domein, dan is de verdelging van die insecten gratis.” (EG)

Info via johan.desmyttere@telenet.be.