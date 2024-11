150 leden van de Meulebeekse jeugdbewegingen waren op post

Op de Dag van de Jeugdbeweging was er ’s ochtends vroeg om 6 uur al een honderdtal Chirojongens en -meisjes in uniform aanwezig in het gemeentehuis van Meulebeke om er te genieten van een heerlijk ontbijt.

Om 6.30 uur trok dan een heel grote groep naar school richting Tielt, een jaarlijkse traditie die hopelijk nog heel lange tijd in ere gehouden wordt. Ondertussen waren ook al heel wat KLJ-leden het gemeentehuis binnengestapt. Omstreeks 8 uur volgden dan de allerjongsten die na een verkwikkend ontbijt onder begeleiding naar hun school trokken. We zien op de foto enkele KLJ-leden samen met de schepenen Seys, Gunst en Bossuyt. (LB/foto Luc)