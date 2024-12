145 liter soep voor goed doel

De warmste buren wonen in de Torhoutstraat in Kortemark. Voor de tweede keer op rij sloegen ze de handen in elkaar om voor het goede doel soep te maken en te verkopen. Maar liefst 145 liter verse soep werd op zondag 1 december gemaakt en verdeeld.

“De beste ideeën rijpen wel nogal vaker op een warme zomeravond”, aldus initiatiefnemer Jeroen Waeyaert (34). “We kregen er in de straat de laatste jaren nogal wat nieuwe buren bij en onlangs kregen we nog het gezelschap van nieuwe overburen. Het is aangenaam als iedereen in de straat elkaar kent en als de sfeer goed zit. Gezien ik zelf werkzaam ben in de Vleugels in Klerken liggen goede doelen me zeker na aan het hart. Iets organiseren in deze drukke tijdens, het is niet altijd even makkelijk, want mensen hebben natuurlijk veel om handen, dus ons initiatief moest kort en krachtig zijn.”

“Een kerstmarkt zou in deze tijden wel gepast zijn, maar er zijn er al zoveel, dus dachten we opnieuw aan een megaverkoop van verse soep. We postten een formulier in elke bus van de Torhoutstraat en de daarin verweven Hermitagestraat.”

Aperitieftijd

“Daarop kon elke inwoner van onze straat één of meerdere liters soep bestellen. Er kon gekozen worden tussen groentesoep en tomatensoep. Laat ons zeggen dat ongeveer 70 procent van de klanten voor een heerlijke tomatensoep koos. De bestellingen kwamen vlot binnen en we kregen de opdracht om ongeveer 145 liter soep te maken. Dat maak je zomaar niet in je eigen keuken, maar gelukkig mogen we Kurt en Wendy van Bakkerij Kimpe ook tot onze buren rekenen. De infrastructuur daar is wat meer geschikt, want daar staan grote potten, gasbekkens en een staafmixer ter beschikking. De hele zondagvoormiddag werden de groenten gesneden en tegen aperitieftijd ging alles de kookpot in. Alle potjes werden op zondagnamiddag tussen 15 en 17 uur afgehaald of rondgebracht. Als we al eens vlug rekenen, moet dat een goeie 800 euro opbrengen, ruim 500 meer dan vorig jaar. We gaan de centen persoonlijk afgeven tijdens De Warmste Week in Brugge. Misschien halen we volgend jaar met onze soep wel meer dan 1.000 euro, wat fantastisch zou zijn”, besluit Jeroen. (JDK)