14 gezinnen planten geboorteboom

Voor de 24ste keer organiseerde de plaatselijke Gezinsbond een boomplanting naar aanleiding van de Dag van de Natuur.

Alle aanwezigen werden verwelkomd door Patrick Bogaert, vicevoorzitter van de Gezinsbond, en burgemeester Lieven Cobbaert. Dit jaar namen er 14 gezinnen deel. Ze hadden de keuze uit een appelaar, hazelaar, notelaar of zomereik. Die konden ze thuis of bij familie of vrienden planten. De burgemeester, bijgestaan door schepenen en raadsleden en de vicevoorzitter van de Gezinsbond, plantte samen met het jongste aanwezige kindje, Juna Claerhout (geboren op 26 juli 2023), een zomereik in de Melkerijstraat. (GC/foto Coghe)