125 handelaars van kernwinkelgebied van Tielt krijgen een gratis kerstboom

Alle handelaars in het kernwinkelgebied van Tielt hebben van het stadsbestuur een kerstboom en een kerstballenpakket van de stad gekregen. Zo komen er in één klap 125 versierde kerstbomen bij.

Het stadsbestuur investeert al langer voor sfeer tijdens de eindejaarsperiode. Zo wordt jaarlijks 29.000 euro uitgetrokken voor de kerstverlichting in Tielt en deelgemeenten. Eerder werden er ook al verschillende groepjes van kerstbomen geplaatst in het straatbeeld, maar voor het eerst krijgt elke handelaar van het kernwinkelgebied – die belasting betaalt voor publiek toegankelijke ruimtes – nu ook een eigen kerstboom en een versierpakket. Daar werd nog eens 4.000 euro voor uitgetrokken. In de inkomhal van het stadhuis komt er dan weer een indrukwekkende kunstkerstboom van meer dan 4 meter hoog. (SV)