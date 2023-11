11-novemberherdenking over Zwitsers-Belgisch verhaal

Op zaterdag 11 november valt in Dikkebus een unieke 11-novemberherdenking te beleven. Pierre Wouters is een Brusselaar die in Zwitserland woont. Hij is ere-professor aan de faculteit van Lausanne en komt spreken.

Danny Suffys, Philippe Vanhoutte en hun partners staan al meer dan 15 jaar in voor de 11-november herdenking. Dit jaar wordt speciaal. “We waren op vakantie in Zwitserland op 1 augustus, hun nationale feestdag”, vertelt Danny. “Tijdens de vlaggenparade zagen we een Belgische vlag en het beeld Dankbaar België. België schonk het beeld als dank voor het opvangen van Belgische vluchtelingen tijdens WO I. De tekst luidt: België dankbaar voor het gastvrije Zwitserland 1914-1918.”

Gastgezinnen

“Wat zoekwerk leerde dat in maart 1915 heel wat Ieperlingen in Zwitserse gastgezinnen verbleven. In oktober 1917 namen 2.000 kinderen, weduwen en wezen uit de Westhoek de trein naar Zwitserland. Ze werden er geholpen door Mary Widmer, echtgenote van een Zwitserse arts, door de Schotse verpleegster Georgie Fyfe en koningin Elisabeth van België. Omdat niemand kon vermoeden dat de oorlog zo lang zou duren en de kosten hoog opliepen, werden sommige kinderen gesponsord door het Rockefeller Fonds.”

Dagprogramma

Het dagvullend programma verloopt als volgt: om 8.30 uur ontbijt in ‘t Kobbetje, gevolgd door een vlaggenparade met de Koninklijke Harmonie De Vijverzonen naar het oorlogsmonument aan de kerk. Vandaar gaat het naar de Britse begraafplaats waar 20 bloemen gelegd worden in aanwezigheid van kleinkinderen van gesneuvelde Britse soldaten. Om 10 uur misviering met het verhaal. ‘s Middags eetmaal in ‘t Kobbetje en vanaf 14.30 uur sleutelmoment met herdenking van 4 burgerslachtoffers uit Dikkebus. De Vijverzonen, de Brandweer Dikkebus, Hallebast en Okra helpen mee. (EG)