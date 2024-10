11.11.11 serveert opnieuw een (h)Eerlijk Ontbijt

Op zondag 10 november serveert 11.11.11 Moorslede – Slypskapelle naar jaarlijkse gewoonte haar (h)Eerlijk Ontbijt. Tussen 8 en 11 uur kan men aanschuiven aan de ontbijttafel vol eerlijke producten. Die staat opgesteld in de vrije basisschool ‘t Brugske in Slypskapelle. Inschrijven voor het ontbijt kan via 11.11.11moorslede@skynet.be of via het telefoonnummer 0496 78 80 20. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan tot ten laatste 4 november. Volwassenen betalen 12 euro, voor kinderen tot en met 12 jaar betaalt men 5 euro. Dat dient ter plaatse te gebeuren. 11.11.11. organiseert door een gebrek aan vrijwilligers geen straatverkoop meer. Wie een bedrag wenst te storten ten voordele van de werking van de organisatie kan dat via het rekeningnummer BE30 0000 0000 1111. Op de foto herkennen we Patrick Vynckier, Gerda Claerbout en Ann Dejonckheere. (BF/foto JS)