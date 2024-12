11.11.11-comité Veurne brengt “De Gaza Monologen”

Op vrijdag 27 december organiseerde het 11.11.11-comité van Veurne de vijfde editie van “De Gaza Monologen” in de open kiosk van het stadspark. Ondanks het koude weer kwamen een vijftigtal personen luisteren naar getuigenissen uit Gaza.

Er was een muzikaal intermezzo met etnische geluiden, verweven met elektronica van Peter Paelinck en een livestream verbinding met Nisr, een hulpverlener uit Libanon. “Aangezien het oorlogsgeweld en genocide blijft woeden, achten we het ten zeerste nodig om een actie met staakt-het-vuren te herhalen in Veurne”, zegt Freddy Dolfen namens het 11-11-11 comité van Veurne.

Getuigenissen

Van de 42.010 doden in Gaza zijn er meer dan 11.000 kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Dit konden de aanwezigen horen in de getuigenissen die door enkele toehoorders werden voorgelezen.

Kinderen verloren hun ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden. Scholen zijn vernietigd en speelgelegenheden zijn gebombardeerd. De Gazanen sterven niet alleen door de bommen, maar ook door honger en dorst. Goede medische voorzieningen en medicamenten ontbreken. Bij meer dan 1000 Gazaanse kinderen zijn delen van een arm of een been geamputeerd door Israëlische bombardementen.

(JT)