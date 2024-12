100ste Bruggeling onder de loep: Flavie Jonckheere van Aubette Sint-Salvator

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag als 100ste en laatste in de rij: Flavie Jonckheere van Aubette Sint-Salvator.

Als Brugsch Handelsblad geen aandacht besteden aan Flavie Jonckheere zou onvergeeflijk zijn. Deze volksvrouw, mogelijk nog welbekend bij iets oudere Bruggelingen, baatte aan de Sint-Salvatorskathedraal aan de Steenstraat decennialang een krantenkiosk uit, bekend als Aubette Saint-Salvator.

Krantenstalletje

Flavie Maria Jonckheere werd geboren in Zande (nu Koekelare) op 16 februari 1893 als dochter van landbouwer Auguste Jonckheere en Marie Odaert. Omdat er op de boerderij geen toekomst voor Flavie was, trok ze op aanraden van een kloosterzuster naar Brugge. Daar kon ze op aanbeveling van een pastoor aan het Sint-Annakerkplein gaan dienen bij juffrouw Maria Van Heule, een devote dochter van een schatrijke advocaat uit leper. Na de dood van haar werkgeefster in 1930 moest Flavie op zoek naar een nieuw onderkomen en baan. Dit keer kreeg ze een tip van kanunnik Vermeersch van Sint-Salvators. In de Steenstraat, rechtover het socialistische café Werkerswelzijn, stond een houten krantenstalletje uitgebaat door ene Achiel Creyf. Door gezondheidsproblemen hield de man ermee op. De kanunnik onderhandelde met de eigenaar over de overnameprijs en de kiosk kwam in Flavie Jonckheeres bezit.

Flavie Jonckheere. (foto Stadsarchief Brugge)

Geen filmmagazines

In 1935 startte Flavie met haar aubette. Omdat ze bijzonder gelovig was, verkocht ze enkel katholieke dag- en weekbladen. Ook toen filmmagazines à la Ciné-Revue verschenen, weigerde ze die te verkopen. De gewaagde decolletés op de covers waren in haar ogen vulgair en onzedelijk!

Haar kiosk was bijzonder klein maar voor postzegelverzamelaars had ze wel een extra stoel op overschot want Flavie was een fervente filateliste. Meermaals vroeg ze aan toeristen om haar vanuit hun land een kaartje te sturen voorzien van mooie postzegels.

Echter, aan alles komt een einde, ook voor de krantenkiosk van Flavie. Dat gebeurde wanneer rechtover haar aubette de Standaard Boekhandel een winkel opende waar kranten zouden worden verkocht. Flavie mocht naast de ingangsdeur van de boekhandel wel nog kranten verkopen aan gehaaste voorbijgangers, maar een succes werd dit niet. Twee jaar heeft Flavie nog haar standje uitgebaat, maar toen werd ze ernstig ziek. Ze overleed op 16 september 1968. (CW)

Met deze honderdste aflevering eindigt onze reeks Bruggeling onder de loep. Maar niet getreurd, na enkele weken rust starten we begin 2025 met een nieuwe reeks vol Brugse wetenswaardigheden.