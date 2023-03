100-jarige André Denys uit Ingelmunster wordt gehuldigd door de brandweer

Vrijdagnamiddag was een belangrijk moment voor de 100-jarige André Denys uit het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster. Hij werd immers gehuldigd door de brandweer.

De voorbije zeven dagen waren al heel druk voor de 100-jarige Ingelmunsternaar. Vorige zaterdagmiddag vierde hij precies op die dag – samen met zijn familie – zijn 100ste verjaardag in een restaurant in Ingelmunster. Drie dagen later werd André gehuldigd in het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster in het bijzijn van het gemeentebestuur, alle bewoners van zijn leefruimte en de personeelsleden. En nog eens drie dagen later stond er al terug een viering op het programma.

Secretaris van brandweerkorps

Van 1953 tot 1980 was André secretaris van het brandweerkorps in Ingelmunster. De brandweerveteranen konden zijn eeuwfeest niet zomaar voorbij laten gaan. André werd opgehaald in Maria Rustoord en gevoerd naar het brandweerarsenaal in de Schoolstraat, waar er brandweerwagens stonden opgesteld. En wat stond er ook bij? Inderdaad, het Volkswagen-busje waarmee André vroeger uitrukte naar een brand. Dit busje werd later aangekocht door Dries Rebry en volledig opgeknapt. André trok grote ogen toen hij ‘zijn’ busje zag staan. Ter plaatse werden er ook toespraken gehouden door Noël Verhaeghe namens de brandweerveteranen en door postoverste majoor Wim Decoopman. Beiden overhandigden ook een geschenk aan André. Ook zijn dochter Annie en kleinkinderen Bert en Tinne waren van de partij. (PADI)