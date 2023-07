100.000 euro subsidie voor het Dienstenbedrijf Wevelgem: “Om de periode te overbruggen”

De gemeenteraad besloot eenparig om eenmalig 100.000 euro toe te kennen aan vzw Sociale Economie Wevelgem (SEW) waar het Dienstenbedrijf Wevelgem toe behoort. De vzw focust zich als dienstencheque onderneming op ‘poetsen aan huis’ en heeft 138 werknemers in dienst. Er wordt gezocht naar een overnemer.

Het Dienstenbedrijf Wevelgem, gevestigd op de hoek van de Lauwestraat en de Deken Jonckheerestraat, is onderdeel van de SEW-vzw. Voordien sprak men van de PWA, Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. Dat PWA-stelsel werd in Vlaanderen in 2018 vervangen door Wijk-werken.

Het doel blijft hetzelfde: langdurig werklozen aan het werk krijgen, zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering kwijtraken. De klanten betalen met dienstencheques. Van de 138 werknemers is het overgrote deel dan ook tewerkgesteld als poetsvrouw. Die hopelijk kunnen doorstromen naar het reguliere circuit. Wevelgem koos er indertijd voor om die dienst onder te brengen in een aparte vzw, De Sociale Economie Wevelgem. Dit in tegenstelling tot vele andere gemeenten, waar de dienst werd geïntegreerd in het OCMW.

Verankering

“De gemeente blijft sterk verankerd in de vzw”, aldus schepen Kevin Defieuw. “Met vertegenwoordiging in het bestuur en de algemene vergadering. Daar vernamen we dat in het werkjaar 2022 het verlies was opgelopen tot 132.956 euro. De eerdere positieve balans werd zo haast helemaal opgesoupeerd door de inflatie en gestegen energiekosten. De algemene vergadering besloot op zoek te gaan naar een overnemer, dat mag echter niet overhaast gebeuren. We willen dat de overnemer werkzekerheid biedt, de verankering in Wevelgem behoudt en klemtoon blijft leggen op het sociale aspect. Door bijvoorbeeld taallessen aan te bieden.”

“De overnemer moet de klemtoon blijven leggen op het sociale aspect”

Er zijn gesprekken aan de gang met vzw Comforte! De bedoeling is dat op 1 januari 2024 de definitieve overgang wordt gemaakt. De inflatie hobbelt echter verder, ook in 2023 zal er verlies worden geleden. “Om de periode te overbruggen, vragen we eenmalig 100.000 euro subsidie. Een maximaal bedrag, wellicht is de hele som niet nodig.”

De schepen voegde er nog aan toe dat in de gemeenten waar dergelijk dienstenbedrijf in het OCMW werd opgenomen, die verliezen verdwijnen in de algemene rekeningen. De subsidie werd eenparig goedgekeurd, alle aanwezige partijen – het Vlaams Belang was andermaal afwezig – uitten hun waardering voor de vele inspanningen die de vzw al jaren levert.