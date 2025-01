10.000 euro voor Cliniclowns

De jeugdvrienden Korneel Warlop en Nicolas Delie hebben met succes de New York City-marathon gelopen voor het goede doel. Ze sprokkelden ruim 10.000 euro bijeen voor de vzw Cliniclowns, onder meer via de verkoop van gin. Daarmee toveren ze bij 406 zieke kinderen een glimlach op het gezicht.

Nicolas (38) is getrouwd met Annelies Buysse. Samen met de kinderen Laurence, Clément en Maxent wonen ze in Gits. Korneel (38) woont met zijn partner Carol Lissens in Torhout.

De New York City-marathon is met zijn zowat 60.000 deelnemers de grootste loopwedstrijd ter wereld. Korneel en Nicolas behoorden tot een 30-koppige Cliniclowns-delegatie, goed voor in totaal 151.000 euro financiële steun.

“We betaalden onze reis zelf, maar verbonden er ons toe om een bedrag voor Cliniclowns op te halen”, zegt Korneel. “We kregen een aantal giften en verkochten onze exclusieve Foxy Times Gin. Nicolas en ik hebben de marathon zij aan zij uitgelopen. Met meer dan een miljoen mensen langs de weg was dat een fenomenale gebeurtenis. Eén groot feest, waarbij iedereen voor iedereen supporterde. Een once in a lifetime-avontuur. We zijn dankbaar dat we dit konden meemaken.”

Gin blijft te koop

“We willen graag iedereen bedanken die een gift deed of die een fles Foxy Times Gin heeft gekocht de voorbije periode”, vult Nicolas aan. “Zonder de steun van velen zou dit mooie resultaat niet mogelijk zijn geweest.”

Ook nu de inzamelactie erop zit, blijft de Foxy Times Gin te koop. “Samen met mijn partner Carol Lissens zal ik het merk verder uitbouwen en de productie en de verdeling van de gin organiseren”, verduidelijkt Korneel. “We laten de gin niet schieten, want dat zou zonde zijn van het vele werk dat geïnvesteerd werd in het ontwerp en de receptuur. Het is overigens een mooi souvenir aan ons marathonavontuur.”

Met een alcoholpercentage van 42,2 % en een flesinhoud van een halve liter is de genoemde artisanale gin een Premium London Dry Gin, een heel zuiver en kwalitatief product. “Voor de realisatie hebben we een beroep gedaan op de expertise van de Bruges Gin Society”, vertelt Korneel. “Die vereniging heeft een pak ervaring en bracht in het verleden al diverse bekroonde gins op de markt.” (JS)

De gin (45 euro) is te koop in Octavie Store op de Markt en via www.foxythebrand.com