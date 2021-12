10.000 euro aan waardebonnen te winnen tijdens eindejaarsactie in het centrum van Poperinge

Voor het uitbaten van de twee standen op de kerstmarkt slaan negen Poperingse verenigingen de handen in elkaar. Ondertussen staat de schaatspiste klaar om de eerste bezoekers te verwelkomen.

De negen verenigingen die afwisselend de twee chalets op de kerstmarkt zullen uitbaten zijn KFC Poperinge, studentenclub Moeder Bladluis, The Frontliners, Basket Poperinge, WTC Hoppeland, TSC Proven, Keikoppencarnaval vzw, Curieus en de vzw Ondernemen@Hoppeland. “De schaatspiste werd opgebouwd door de firma Polar Bear”, vertelt Lennert Coutigny, deskundige Lokale Economie bij de dienst Ondernemen van Stad Poperinge. De opbouw startte reeds op vrijdag 10 december na de vrijdagmarkt. Het ijs werd sinds maandag 13 december aangemaakt, zodat het zeker stevig genoeg is voor de opening van Winter in Poperinge. Vanaf vandaag vrijdag 17 december kan er iedere dag geschaatst worden tot en met zondag 9 januari. De openingsuren van de schaatspiste zijn van zondag tot en met donderdag van 14 tot 21 uur en op vrijdag en zaterdag van 14 tot 22 uur. De prijs per schaatsbeurt bedraagt 6 euro.”

Mobiele radiostudio

De muziek op de kerstmarkt wordt verzorgd door W-Radio. “Onze lokale radio is de jongste jaren een vaste waarde geworden op Winter in Poperinge. We brengen live radio vanuit onze mobiele studio op de Grote Markt, en die is ook te volgen op 105.0 FM”, aldus verantwoordelijke Christophe Dozie. Dit jaar staat er voor het stadhuis een nostalgisch reuzenrad, met daarnaast de prachtige kunstkerstboom met meer dan 10.000 lichtjes. Op zondag 19 december organiseert vzw Popshop een Christmas Shopping in het centrum van Poperinge. De winkels zijn op zondag geopend en verschillende kerstmannen zullen snoep uitdelen aan de kinderen. Wie eindejaarsgeschenken aankoopt bij de lokale handelaars in Poperinge, doet mee aan de eindejaarsactie. Het centrum wordt op zondag autovrij gemaakt van 14 tot 17 uur en er zullen verschillende muzikanten door de straten wandelen. Meer dan 70 handelaars uit Poperinge nemen deel aan de eindejaarsactie. Je kan per aankoop van 7,50 euro een stempel verzamelen op je spaarkaart. Volle kaarten kunnen gedeponeerd worden op de daarvoor voorziene plaatsen (Boekhandel Merlevede: Gasthuisstraat 62, Odevie: Grote Markt 18, Dienst Toerisme: Grote Markt 1, en Juwelen Buseyne: Ieperstraat 71). Na afloop trekt een onschuldige kinderhand de winnaars, die kans maken op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De hoofdprijs ter waarde van 2.000 euro wordt geschonken door partner Unizo Poperinge.

Alle deelnemende handelaars ontdek je opwww.shopinpops.be