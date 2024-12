1.500 wandelaars op uitverkochte Eindejaarsnocturne

Zo’n 1.500 mensen zakten vrijdagavond af naar Lo voor de negende editie van de Eindejaarsnocturne, een organisatie van de feestcommissie Lo. De acht kilometer lange met fakkels verlichte wandeling in en rond Lo met onderweg 6 culinaire tussenstops, van aperitief tot dessert, was al weken op voorhand uitverkocht.

De deelnemers waren achteraf vol lof. “Het was de eerste keer dat we meewandelden”, zegt Kelly Denuwelaere uit Reninge. “Het was een pittige wandeling door de Vlaamse velden, maar is zeker voor herhaling vatbaar. De organisatie was top.”