1.500 wandelaars op eerste Lichtjeswandeling

Aan de vooravond van Wapenstilstand namen 1.500 wandelaars deel aan de eerste editie van de Lichtjeswandeling, een initiatief van Stad Nieuwpoort en Wandelclub Nieuwpoort.

De Lichtjeswandeling, een initiatief van Stad Nieuwpoort en de lokale wandelclub, zorgde tijdens de eerste editie al meteen voor veel ambiance. Doorheen de wandelroute konden deelnemers bij gedenkmonumenten genieten van theaterstukjes, voordrachten en muziek. “Vorig jaar was ons event Waar water was een gigantisch succes. Toch wilden we verhalen uit de geschiedenis nog dichter bij de mensen brengen. Samen met theaterleerkracht Frieda Vanslembrouck hebben we gebrainstormd om ons jaarlijks event in de vooravond van Wapenstilstand nog levendiger te maken. In de eerste verkoopweek hadden we al 700 tickets verkocht. We hebben het toeschouwersaantal daarna moeten optrekken tot 1.500”, vertelt Michelle Martens, diensthoofd van Toerisme Nieuwpoort. “De voordrachten hebben allemaal een link met WO I. De theaterstukjes werden gemaakt met teksten uit echte brieven uit die periode.”

Verhalen vertellen

Deelnemer Johan Thieren heeft een persoonlijke band met WO I. “Mijn grootvader zat tijdens de Eerste Wereldoorlog bij het geheime leger. Op het einde van de oorlog werd hij in Oostduinkerke gefusilleerd. Zelf had ik ook het idee om in het leger te gaan, maar ik ben uiteindelijk in de verpleging terechtgekomen. In mijn huidige job kan ik ook veel mensen helpen”, vertelt Johan. “Ik ben erg geïnteresseerd in de verhalen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ik vind het dan ook super dat Nieuwpoort een event als dit organiseert. In België vinden we heel veel restanten uit de oorlogstijden. Prachtig om te zien hoe verhalen van oorlogsslachtoffers op deze manier verteld worden. Tijdens de wandeling denk ik aan mijn eigen grootvader.”

Alle deelnemers kregen aan het IJzergedenkteken een eigen lichtpuntje mee om de laatste meters te verlichten. Na de Lichtjeswandeling werden wandelaars uitgenodigd om het vernieuwde Westfront te bezoeken en hun zelfgemaakte lichtkunstwerk van bovenaf te bewonderen. In het monument, onder het ruiterbeeld van Koning Albert I, werden op het einde van de avond zo’n 2.000 kaarsjes neergezet in het patroon van een vredesduif. Wandelaars konden meteen ook een bezoekje brengen aan het vernieuwde Westfront. (ZB)