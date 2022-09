1.000 deelnemers aan eerste Urban Trail in Gistel

Een glunderende burgemeester Gauthier Defreyne gaf vrijdag in de vooravond het startschot voor de eerste Urban Trail-run in de Godelievestad.

Zo’n 1.000 inschrijvingen werden genoteerd voor het evenement ten voordele van Think Pink. De deelnemers liepen of stapten door het voor de gelegenheid verkeersvrije stadscentrum die hen eerst bracht naar de Atlasschool.Vervolgens door het politiekantoor om via het administratief centrum terug de weg op te gaan en in de dekanale kerk werden de deelnemers op orgelmuziek onthaald. Daar trokken ze stapvoets door de heilige plek. Via enkele andere gebouwen stond de eindstreep opgesteld op de markt.Er waren ook diverse muziek optredens zodat er een volkse sfeer teweeg werd gebracht. (PM)