West-Vlaams gouverneur fluit Brugs financiënschepen terug na niet-verhoging toelagen van dertig kerkbesturen

De West-Vlaamse provinciegouverneur heeft een beslissing van de Brugse gemeenteraad over de betoelaging van dertig kerkbesturen geschrapt. De kerkbesturen hadden met succes klacht ingediend, omdat het Brugs stadsbestuur de toelage niet wou verhogen.

Maandagavond bonden Pol Van Den Driessche (N-VA) en Doenja Van Belleghem (CD&V) de kat de bel aan: “De kerkbesturen vonden het niet kunnen dat Brugge de exploitatiekosten en de investeringstoelagen voor 2023 op het niveau van 2022 wou houden. Het meerjarenplan voorzag een verhoging van 20 procent, het was een procedurefout om dit niet toe te kennen om besparingsredenen. De gouverneur heeft de kerkbesturen gevolgd in hun beroep tegen deze beslissing.”

Besparingen

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) wees erop dat de gemeenteraad de beslissing unaniem goedgekeurd heeft: “Na corona, de energiecrisis en de inflatie hebben we bespaard op personeel, op de politie, op de toelages van sport- en culturele verenigingen. Het leek ons logisch dat ook de kerkbesturen wat minder subsidies kregen, gezien het verminderd aantal erediensten en het verminderd aantal Brugse kerken.”

Teruggefloten

“Er is overleg geweest met de kerkbesturen. Maar dat is niet genotuleerd, waardoor de gouverneur ons teruggefloten heeft. We zullen dus noodgedwongen dat extra geld moeten ophoesten voor de kerkbesturen, want we gaan niet in beroep tegen de schorsing door de gouverneur. Het soort mij dat de kerkbesturen niet zelf inzien dat er moet bespaard worden. Maar ja, ze verplichten mij nu om extra stadsgeld het raam uit te gooien”, aldus de financiënschepen.