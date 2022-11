Vooruit ijvert voor meer kunst in het Izegemse straatbeeld

De recente armoedewandeling van t Kringske inspireerde Julie Vandewatere en Eva Bossuyt (Vooruit) om meer ruimte te vragen voor creativiteit, kunst en cultuur in het straatbeeld. Op de gemeenteraad vroegen ze of de stad bereid is van wandelsteeg ’t Kouterke een kunstzinnig straatje te maken. Cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) ziet er alvast graten in.

“De steeg die de verbinding maakt tussen de Kasteelstraat en de Gentsestraat is dringend toe aan opwaardering en lijkt ons hierdoor dan ook ideaal qua locatie”, menen de Vooruit-dames. “Het prachtige kunstwerk dat er nu gemaakt werd, is een mooie inspiratiebron om op verder te bouwen Het kan ook mogelijkheden bieden aan de leerlingen van kunstacademie Art’Iz of jeugd- en kunstverenigingen. Op die manier kunnen ze hun talent ontplooien en kan de stad hen een podium bieden.”

Julie en Eva verwijzen graag naar bestaande street art-initiatieven, zoals The Crystal Ship in Oostende of het bekende ‘Graffitistraatje’ in hartje Gent. “Daar wordt het grootste deel van de straat jaarlijks opnieuw wit of blauw geschilderd om artiesten een nieuw canvas te bieden”, vertelt Julie. “Dit zorgt er ook voor dat tags of graffiti, zonder grote meerwaarde, na een tijd verdwijnen en plaats maken voor iets nieuw. We zijn er ons van bewust dat hier overleg en afspraken rond nodig zijn. We hopen dat de stad ingaat op ons voorstel en de mogelijk onderzoekt om van de verwaarloosde wandelsteeg een kunststraat te maken.”

Schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) reageert alvast enthousiast. “Op mijn vraag zijn er enkele jaren geleden op de brugpijlers van de centrumbrug al mooie graffitikunstwerken in het straatbeeld gekomen en in 2021 kwam er een graffitikunstwerk tot stand aan het skatepark. Het lijkt me een leuke opdracht voor de leerlingen van het domein Beeld van onze kunstacademie Art’Iz om ook in dat steegje aan de slag te gaan. Tijdens de expo BILD in het voormalige borstelmuseum realiseerden ze prachtige kunstwerken op de binnenmuren en dat zouden ze ook daar kunnen doen. De muren in het steegje zijn wel privé-eigendom en dus zullen we een akkoord moeten hebben van de eigenaars. Maar ik zal in eerste instantie zeker al overleggen met Prizma Campus IdP die paalt aan ’t Kouterke”, besluit de schepen.

In een antwoord op een vraag van Balder Clarys (Groen) maakte toerismeschepen Lisbet Bogaert (N-VA) ook bekend dat elektriciteitskastjes in de stad binnenkort artistiek bewerkt zullen worden.