Vlaams Belang protesteert tegen komst asielzoekers in Ieper: “Geen extra asielcentra meer, wel gesloten terugkeercentrum”

De partij Vlaams Belang heeft woensdagvoormiddag geprotesteerd tegen de komst van 90 asielzoekers in het hotel Poppies in Ieper. De partij hekelt de naar hun zeggen wildgroei van asielcentra. “Voor ons moet de regering geen werk maken van meer opvangplaatsen in West-Vlaanderen, maar wel van een gesloten terugkeercentrum voor alle afgewezen illegalen.”

Naar aanleiding van de komst van 90 asielzoekers naar het hotel ‘The Poppies 1 & 2’ in de G.de Stuersstraat in Ieper organiseerde de partij Vlaams Belang een protestactie. Zo’n 30 partijleden daagden op. “In ons land is het probleem niet dat er geen opvang is voor asielzoekers, maar wel dat er te veel vluchtelingen zijn”, zegt kamerlid Wouter Vermeersch, die samen met enkele collega’s naar Ieper kwam afgezakt.

“Met asielcentra in Koksijde, Lombardsijde, Brugge, Sijsele, Wingene, Menen en Poelkapelle doet onze provincie al meer dan haar deel. Er moeten geen asielcentra meer bijkomen in onze provincie, maar wel een gesloten terugkeercentrum voor alle afgewezen illegalen.”

Buurman wil overleg

Laurent Viane (62) woont naast het hotel en hij laakt vooral het gebrek aan communicatie die er is geweest. De man is echter geen lid van het Vlaams Belang. “We kwamen met kerstavond thuis en vonden een brief van het Rode Kruis in onze bus met het nieuws van de asielzoekers”, zegt de buurman. “Wij hebben echter niemand gezien of gehoord en moeten zomaar akkoord gaan met de komst van die mensen. Het minste dat er kon gebeuren is toch dat er overleg met de buurt. Het is bovendien geen plek om de asielzoekers op te vangen, we hebben hier wat verder de legerkazerne die bijna leeg staat.”

“Het Vlaams Belang heeft een punt, want ook ik stel mij vragen bij het asielbeleid. Het lijkt me dweilen met de kraan open”, zegt Stefaan Vanderstraete, uitbater van het jeugdhotel. “Maar waarom zou ik asielzoekers geen onderdak geven, als ze anders op straat moeten slapen? Zoals eerder gezegd staan mijn gebouwen leeg, omwille van corona en brexit. Natuurlijk doe ik het niet gratis, dat kan ook niet. Ik heb een bedrijf runnende te houden. Misbruik maak ik hier echter niet van, ik vraag niet de prijs die ik normaal aanreken.”

Geen extra gemeenteraad

Naar aanleiding van de komst van de asielzoekers lanceerde Nancy Six van IEPER2030 een oproep voor een extra gemeenteraad, maar ze ving bot bij de andere partijen. “Blijkbaar zijn wij de enige partij binnen de gemeenteraad die bezwaar heeft tegen opvang van de asielzoekers in de buurt”, schrijft de fractieleider in een brief naar de bewoners.

(CM)