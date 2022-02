Verdwijnpaal maakt autovrije Menenstraat op zondag mogelijk

Door een verdwijnpaal te plaatsen in het begin van de Menenstraat hoeft Stad Ieper voortaan geen nadars meer te plaatsen als het de Menenstraat autovrij wil maken. Dat is sowieso de bedoeling elke zondagnamiddag van 1 april tot en met 1 november.

Op de gemeenteraad gaf Peter De Groote (CD&V) mee dat er ongerustheid was bij enkele handelaars in de Menenstraat naar aanleiding van het plaatsen van een verdwijnpaal. “Vorig jaar werd er na stemming in de Menenstraat beslist de straat alleen maar af te sluiten op zondag zodat de handelaars en hun klanten daar geen of weinig last zouden van hebben”, aldus De Groote. “Dit na het mislukte proefproject dat enkele maanden liep. Schepen Desmadryl bevestigde dit ook aan de handelaars dat dit zo zou zijn en blijven. In een artikel in de krant zei schepen Philip Bolle van Vooruit volledig het tegenovergestelde. Er werd gezegd dat dit de voorbereiding was naar een verkeersvrije winkelstraat. Groot was en is onze verbazing dat hier geen reactie op kwam van de ondernemende blauwe partij.’

Proefproject

Het oppositielid vroeg in eerste instantie aan schepen Bolle of het echt de bedoeling is dat de Menenstraat autovrij wordt, maar het was bevoegd schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) die hem van antwoord diende. “Vooraleer verder in te gaan op uw vragen, wou ik toch even vragen hoe u een proefproject als mislukt kan zien. Het is net de bedoeling van een proefproject om na te gaan welke mogelijkheden er zijn, om af te toetsen wat goed en minder goed is. Zelfs al is het resultaat negatief dan is het proefproject net wel geslaagd en best dat het is uitgevoerd. Het proefproject heeft in ieder geval tot bepaalde inzichten geleid.”

“Ook ik heb de reactie van collega Bolle gelezen en zou niet weten waarom ik daarop zou moeten reageren. U leest het zoals u zelf wil of u maakt insinuaties, maar ik zie enkel maar staan dat er een verdwijnpaal wordt geplaatst in voorbereiding van een verkeersvrije Menenstraat, weliswaar telkens op zondag van april tot november, maar dat stond er niet bij in het artikel.”

Niet in winterperiode

De schepen deed uit de doeken hoe de beslissing tot stand kwam. “Op 9 oktober 2019 werd een evaluatievergadering gehouden met 14 handelaars van de Menenstraat en 6 waren verontschuldigd. Uit de vergadering, waar alle pro’s en contra’s werden besproken en toegelicht door de handelaars, is een stemming gekomen om de Menenstraat af te sluiten telkens op zondagnamiddag en niet in de winterperiode. Op basis van dit overleg heeft het college op datum van 29 maart 2021 beslist om dit project dus verder te zetten enkel op zondagnamiddag en vanaf 1 april tot en met 1 november.”

Propere oplossing

Er werd wel afspraken duidelijke afspraken gemaakt. “Het project wordt niet verder gezet zolang er geen doorgaand verkeer door werken in de Boterstraat. Het project wordt niet verder gezet door het plaatsen en wegnemen van nadars. Er moet een propere oplossing komen die ook kan gebruikt worden tijdens de Dolle Dagen, Tooghedagen, Dag van de Mobiliteit….”, besloot Diego Desmadryl verwijzend naar de installatie van de verdwijnpaal.

Boomgaardstraat

Jordy Sabels (Groen) zei nog dat zijn fractie stevige voorstander is van een autovrije Menenstraat. “Maar het is natuurlijk ook belangrijk om rekening te houden met grieven van de handelaars. Van ons mogen er nog zulke projecten komen in de toekomst. Zo vernam ik van de handelaars in de Boomgaardstraat dat zij wel vragende partij zijn voor het deels autovrij maken van hun straat”, aldus Jordy Sabels. (TOGH)