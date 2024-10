The Donald of The First? Amerikaanse West-Vlamingen kiezen nieuwe president

Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? Die vraag houdt de hele wereld bezig. Mag Donald Trump voor de tweede keer naar het Witte Huis, of wordt Kamala Harris na de eerste vrouwelijke vicepresident nu ook ‘The First’ vrouw in het Oval Office? Het antwoord kennen we op dinsdag 5 november. Ook deze twee West-Vlamingen mogen stemmen.

Luc Van Braekel (66) bracht zijn stem al uit voor Trump

Luc Van Braekel (66) uit Waregem woont al 12 jaar in Austin in de staat Texas en bracht zijn stem al uit via de post. “Eigenlijk kan ik er kort over zijn: ik heb gestemd voor de republikeinen, maar niet omdat ik geloof in Trump”, steekt Luc van wal. “Van nature ben ik liberalistisch ingesteld: voor de vrije markt en economie. Maar een stem voor die kleinere libertaire partij is in de VS een weggegooide stem. Zij maken geen schijn van kans om verkozen te worden.”

“Eigenlijk moet je kijken naar wat er fout loopt in de VS en welke kandidaat daar het beste iets aan kan doen. De afgelopen jaren zijn in de meeste staten de misdaadcijfers en het aantal daklozen gestegen. Veel mensen voelen zich nu minder veilig dan vlak na de legislatuur van Trump. En op dat vlak durven de republikeinen harder optreden dan de democraten. Trump heeft destijds ook een belastingverlaging ingevoerd, die Kamala niet zal verlengen als ze wint. Dat betekent veel voor de mensen.”

“Het is met dichtgeknepen neus dat ik als republikein voor Trump stem”

“Het is met dichtgeknepen neus dat ik dus ook voor Trump heb gestemd, want hij vertegenwoordigt nu eenmaal de republikeinen”, gaat Luc verder. “Zijn persoon spreekt mij helemaal niet aan. Met zijn vele volgers en de slogan Make America Great Again doet hij me ook denken aan een sekte. Het is ongezond dat hij zo verheerlijkt wordt. Ik had liever een totaal andere republikeinse kandidaat gehad zoals Nikki Haley of Ron DeSantis. Een presidentskandidaat moet voor mij waardigheid en ook bekwaamheid uitstralen. Zowel Trump als Kamala doen dat niet. James David Vance, Trumps vicepresidentskandidaat, lijkt me de enige bekwame persoon in deze race.”

“Je merkt dat de verkiezingen nu heel dichtbij zijn. Zeker als je naar het nieuws kijkt, kan je niet meer onder die verkiezingen uit. Ik heb mezelf voorgenomen om er niet meer naar te kijken, want zo vlak voor de stemming maken beide kandidaten grote beloftes die ze niet kunnen waarmaken. De uitslag zal ik pas beginnen volgen als zo goed als alle staten geteld zijn. Hoe dan ook wordt het nipt. Dat maakt het zo moeilijk om nu te voorspellen wie er zal winnen. Ik hoop vooral dat als Trump niet wint, hij niet opnieuw de resultaten in twijfel zal trekken zoals de vorige keer. Dat ondermijnt het geloof van mensen in de democratie”, besluit Luc.

Johan van Parys (64) zal resoluut stemmen voor Harris

Johan Van Parys (64) uit Tielt woont al langer in Minneapolis dan hij in België woonde. Het is ondertussen de zevende keer dat hij mag meestemmen voor de nieuwe president. “Ik vind het heel belangrijk om dat te doen, daarom maak ik er de dag zelf tijd voor om naar het stembureau te wandelen. Het is ongelofelijk dat het momenteel nog altijd een nek-aan-nek-race is tussen de twee kandidaten als je bekijkt wat Trump al allemaal heeft gezegd en gedaan. Ik kan niet begrijpen dat hij voor veel Amerikanen nog de nummer 1 is. Ikzelf zal dan ook met 1.000 procent zekerheid stemmen voor Kamala Harris.”

“Harris is een heel intelligent persoon en ook zeer menselijk. Terwijl Trump een fascist is”, gaat Johan verder. “Andere republikeinse presidenten in het verleden kon ik wel accepteren, ook al was ik het niet altijd inhoudelijk eens. Maar als Trump de verkiezingen nu zal winnen, zal ik het niet over mijn lippen kunnen krijgen dat hij mijn president is. Sterker nog, dan zal ik serieus overwegen om halftijds weer in België te gaan wonen. Iedereen heeft hier een angstig gevoel. Het is niet alleen de president van de VS die verkozen wordt, maar ook een van de meest invloedrijke personen ter wereld. Deze verkiezingen zijn een internationale kwestie.”

“Als Trump wint, overweeg ik om halftijds weer in België te wonen”

Johan werkt voor de katholieke kerk en mag zich daarom niet uitspreken voor een kandidaat. “Veel mensen plaatsen bordjes in hun tuin om te tonen wie ze steunen. Dat kan ik niet doen. Ik probeer wel met veel mensen te spreken over belangrijke waarden voor ons geloof, zoals respect en naastenliefde. In de VS heb je een grote beweging van mensen, die tegen abortus zijn en zich pro-life noemen. Die mensen baseren hun stem voor een nieuwe president dan op één enkel punt. Maar als je echt pro-life zou zijn, dan vind je dat er ook initiatieven moeten genomen worden zodat ieder kind een goede opvoeding heeft. En dat laten ze dan weer achterwege.” “Hoewel veel mensen Trump steunen, probeer ik hoopvol te zijn. Ik hoop en ik verwacht dat Harris zal winnen. Want veel vrouwen en ook veel jonge stemmers spreken zich voorlopig uit in haar voordeel. Ook in Minneapolis zie ik deze editie meer bordjes in de tuinen verschijnen voor Kamala dan ik gewoon ben. Helaas richt Trump zich heel hard op de christenen en speelt hij in op hun wereldbeeld. Hij belooft hen dat de VS blank en christelijk zal blijven. De sfeer is momenteel erg gespannen. Ik vrees dat het dan ook een nagelbijter zal zijn”, besluit Johan.