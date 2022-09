Schepen Silke Beirens: “Nog altijd oplossing mogelijk voor Oostends dierenasiel”

Volgende week verloopt de bouwvergunning die vzw Het Blauwe Kruis van de Kust gekregen had om een nieuw dierenasiel te bouwen. Twee jaar geleden werd de vergunning afgegeven, maar de stad kwam niet over de brug met het resterende budget dat door het vorige schepencollege was beloofd. Oppositiepartij Vooruit schoot, nog maar eens, met scherp op het schepencollege, maar volgens schepen Silke Beirens (Groen) is nog altijd een oplossing mogelijk.

Een jaar geleden werd een bemiddelaar aangesteld om het dossier van het dierenasiel uit het slop te trekken, maar dit leverde nog geen resultaten op. Oppositiepartij Vooruit wilde op de gemeenteraad weten of er al een oplossing uit de bus is gekomen, vermits de bouwvergunning binnenkort verloopt.

Geen middelen

Schepen Silke Beirens (Groen) benadrukte dat er geen middelen voorzien zijn in de begroting voor een nieuw asiel en dat er ook nog geen oplossing is met de bemiddelaar. “Het is nog te vroeg om hierover te communiceren, er zijn nog verschillende opties. Het Blauwe Kruis heeft ook voldoende middelen om hun gebouw te onderhouden als een goede huisvader”, zei de schepen.

John Crombez (Vooruit) haalde daarop opnieuw uit naar de meerderheid. “Het antwoord is: de bemiddelaar is bezig en hij is alle opties aan het onderzoeken. Dat is politieke taal voor: er is nog niets. Je zit hier al vier jaar, maar er is nog niets gedaan. Je hebt een jaar geleden de gemoederen gesust door een bemiddelaar aan te stellen. Heb je al eens gezien hoe de medewerkers in gevaarlijke omstandigheden moeten werken omdat het binnen regent? Je kan de oude oplossing niet goed gevonden hebben, maar blijkbaar vind je het niet belangrijk dat er een nieuwe oplossing komt. Er is geen wil om dit op te lossen”, zei Crombez.

Onafhankelijk

Bij Het Blauwe Kruis zijn ze ontgoocheld over het antwoord van de schepen. “Ik ben echt verbouwereerd”, zegt voorzitter Fabrice Goffin. “Wij werken hier met vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor deze dieren. Wij werken onafhankelijk, maar doen het wel voor deze stad. Het vertrouwen is volledig weg bij ons. Op deze manier kunnen we echt niet verdergaan. De stad zal het zelf maar moeten oplossen.”

Stad blijft zoeken naar oplossing

Schepen Silke Beirens reageerde vrijdagochtend nog eens op de kwestie van het dierenasiel. “De stad blijft via een lopende bemiddelingsprocedure zoeken naar een realistische oplossing voor elke partij. Het dierenasiel kon deze legislatuur al rekenen op 80.000 euro ondersteuning.”

“Het vorige stadsbestuur deed in volle verkiezingstijd van 2018 een belofte om een nieuw dierenasiel te bouwen. In de begroting werd daarvoor echter geen geld voorzien. Het was ook niet opgenomen in de lijst met 30 prioritaire acties die door de uittredende burgemeester werd overgemaakt aan het nieuwe bestuur in 2019.”

“Het nieuwe stadsbestuur ging in gesprek met de vzw die het dierenasiel uitbaat en de stad stelde ook een bemiddelaar aan om te zoeken naar een constructieve en realistische oplossing”, aldus Silke Beirens. “Dierenwelzijn ligt ons als stadsbestuur nauw aan het hart. Dierenwelzijnsorganisatie GAIA gaf ons vorig jaar zelfs een schitterend rapport voor ons beleid inzake dierenwelzijn.”

Jaarlijks 21.000 euro voor het dierenasiel

“Het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust is een onafhankelijke instelling, het is geen stadsdienst. Het dierenasiel heeft voldoende eigen middelen en moet als goede huisvader waken over zijn gebouw, net zoals andere vzw’s dit doen in de stad. Daarnaast kunnen zij sowieso jaarlijks rekenen op structurele financiële steun van de stad voor hun werking. Het gaat over 21.000 euro per jaar, ze ontvingen deze legislatuur al bijna 80.000 euro”, zegt de schepen.

Toch doet dit stadsbestuur bijkomende inspanningen: “We begrijpen dat er verwachtingen zijn door de beloftes die het vorige stadsbestuur heeft gedaan en we snappen de frustraties daarover. Daarom zijn we in overleg en is er ook een bemiddelingsopdracht die loopt. Er zijn nog oplossingen mogelijk. We kijken dan ook met verbazing naar de polemiek en de vele uitspraken in de pers en op sociale media. De toon en stijl zijn helaas heel hard en leiden helemaal niet tot oplossingen”, vervolgt schepen Silke Beirens.

“Ondertussen is het dierenasiel nog altijd operationeel. Zij hebben een vergunning en de dieren worden er goed opgevangen dankzij de goede zorgen van alle vrijwilligers. Het dierenasiel blijft belangrijk voor Stad Oostende. In deze budgettair zeer moeilijke tijden is het niet realistisch dat de stad een half miljoen euro zou uittrekken voor een nieuw dierenasiel. Binnen onze mogelijkheden werken we verder aan oplossingen”, aldus het stadsbestuur.