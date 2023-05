Schepen Desutter boos over hoge archeologiekosten

Bij de presentatie van de jaarrekening 2022 wees financiënschepen Bart Desutter op de desastreuze financiële gevolgen van de archeo-logische opgravingen in Oostkerke, bij Damme. “Die kosten de belastingbetaler nu al meer dan 1.500.000 euro.”

Op de recentste gemeenteraad liet schepen voor Financiën Bart Desutter (CD&V+) weten dat de jaarrekening 2022 afsluit met een ‘licht negatief saldo’ van 395.247 euro. “In het exploitatieresultaat zijn de gevolgen van de covid- en de Oekraïnecrisissen merkbaar. Gelukkig hebben we ten aanzien van de pijlsnel stijgende energieprijzen tijdig kunnen ingrijpen in ons energieverbruik: een aantal gebouwen werd in de winter gesloten, de temperatuur in de werkruimtes werd begrensd en vanaf december werd de openbare verlichting gedoofd op weekdagen tussen 23 uur en 5 uur”, klinkt het.

Skeletten

De schepen wees ook nog op de onverwachte daling in de opbrengsten in de vrijetijds- en toeristische sector en op de stijgende personeelskosten. De kost voor investeringen – vooral in dorpskernvernieuwing en andere herinrichting en optimalisatie van het openbaar domein – bedroeg vorig jaar 3.135.725 euro. “De grootste uitgaven gingen naar de riolerings- en wegenwerken – of misschien beter de archeologische opgravingen – in Oostkerke”, zegt de schepen die hiermee wijst op de kost voor archeologisch onderzoek op de vele skeletten die de stad Damme verplicht moet ophoesten. “Deze werken blijven een molensteen rond onze budgettaire hals. Die opgravingen dreigen ons straatarm te maken”, stelt de schepen scherp.

“Ik vind het dan ook heel bedenkelijk en zelfs wansmakelijk dat de Vlaamse minister van Erfgoed (Matthias Diependaele van N-VA, red.) hier enkele geleden met veel toeters en bellen en met de media in zijn zog kwam vertellen dat de opgravingen gebeurden met de steun van de Vlaamse overheid. De opgravingen in Oostkerke kosten de Damse belastingbetaler nu al meer dan 1.500.000 euro. Tot nu toe schreef de Vlaamse overheid ons al de ronde som van 0,0 euro over. En het ziet er echt niet naar uit dat dit bedrag drastisch zal verhogen…”, besluit schepen Bart Desutter.