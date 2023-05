Rechters kunnen openbare bomen niet langer op basis van afstandsregels laten rooien: wetsvoorstel Vooruit goedgekeurd

Bomen maken steden en gemeenten leefbaar en zijn belangrijk in de strijd tegen de opwarming. Toch was het Burgerlijk Wetboek lang geen bondgenoot. Zo spreekt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten zelfs over juridische onzekerheid door de wettelijke afstandsregels. Een goedgekeurd wetsvoorstel van Vooruit biedt nu een oplossing.

Het Burgerlijk Wetboek, dat door de vorige regering werd aangepast, maakt geen onderscheid meer tussen bomen in iemands tuin of langs een openbare weg. Het gevolg is dat straatbomen, geplant op minder dan twee meter van de perceelgrens, makkelijker via de tussenkomst van een rechter gerooid kunnen worden. Gemeenten maakten zich terecht zorgen over die afstandsregel, want het maakte investeringen in openbaar groen onzeker.

Meer ademruimte

Tom Beunens, Vooruit-schepen in gemeente Avelgem, is tevreden met de beslissing. “Wij ondervonden recent aan de lijve hoe nauw het wettelijk kader was”, zegt hij. “In de Molenstraat in deelgemeente Outryve zijn we bezig met de voetpaden en parkeerstroken te vernieuwen. Daarvoor moesten we willens nillens dertig bomen rooien, maar onze policy is om er minstens evenveel opnieuw aan te planten.”

“Alleen kon dat niet binnen de tot voor kort geldende wetgeving: ze allemaal één op één vervangen, was niet mogelijk. Op de smalle bermen waren we bovendien gebonden aan een maximale hoogte van twee meter. Contradictorisch in een tijd waarin bomen erg belangrijk zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming.”

“Misschien zouden we zelfs burgerlijk ongehoorzaam geweest zijn en tóch alle bomen aangeplant hebben, maar nu kan alles binnen de lijnen van de wet” – Avelgems schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Beunens

Dat de wet nu meer ademruimte voorziet, is een goeie zaak, zeggen ze in Avelgem. “We hadden de beslissing over welke bomen we zouden planten even voor ons uitgeschoven, in afwachting van de goedkeuring van dit voorstel. Misschien zouden we anders zelfs burgerlijk ongehoorzaam geweest zijn, maar nu kan alles binnen de lijnen van de wet gebeuren. Meer nog: er komen zelfs extra bomen in de Molenstraat. Dit is een goeie zaak, zowel voor lokale overheden als voor onze natuur.”

Persoonlijke willekeur verdwijnt

Met deze nieuwe wet wil Vooruit voorkomen dat rechters omwille van afstandsregels openbare bomen laten rooien. “Iedereen ziet graag bomen in zijn straat, maar liefst niet voor zijn deur”, zegt fractieleider Melissa Depraetere. “Die persoonlijke willekeur verdwijnt nu, want de twee meter-regel is niet langer van tel op openbaar domein. Lokale overheden hebben nu ook meer rechtszekerheid wanneer het over aanplanten van nieuwe bomen gaat.”

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) trok samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en andere organisaties al naar het Grondwettelijk Hof, maar dat leverde niets op. “Daarom ben ik tevreden dat we met een wetswijziging deze onzekerheid voor gemeenten wegnemen en we bomen op het openbaar domein opnieuw beter beschermen.”