PVDA trekt met twee vrouwelijke lijsttrekkers naar de kiezer: “Definitief doorbreken in West-Vlaanderen”

PVDA trekt in juni 2024 met twee vrouwelijke lijsttrekkers naar de kiezer. De Kortrijkse Natalie Eggermont (35) is de kopvrouw op federaal vlak, Ilona Vandenberghe (58) uit Oostende trekt de Vlaamse ploeg. Ook in 2019 namen beide dames de eerste plaats in, maar nu switchen ze van lijst.

Ook in West-Vlaanderen wil de Partij van de Arbeid, kortweg PVDA, definitief doorbreken. Peilingen dichten de dieprode partij bijna tien procent toe, waarmee het de vierde grootste in Vlaanderen zou worden. Bij ons moeten Natalie Eggermont (35) en Ilona Vandenberghe (58) de kiezer overtuigen om zijn of haar stem hun richting uit te sturen.

Beide dames trokken in 2019 ook de lijst, al was Natalie toen de Vlaamse kopvrouw en stond Ilona op federaal niveau vooraan. “Deze switch is een volledig inhoudelijke kwestie”, duidt Natalie Eggermont, die beroepshalve als spoedarts werkt. “Ik focus me op thema’s als energie, gezondheid en lonen, wat nu eerder federale materie is. Ilona heeft veel expertise op vlak van woonproblematiek, onderwijs en openbaar vervoer en daarvoor is Vlaanderen het beste platform.”

Dat PVDA opnieuw twee vrouwelijke lijsttrekkers naar voor schuift, is volgens beide dames niet meer dan logisch. “We vertegenwoordigen de helft van de bevolking, maar de decision makers zijn vrijwel altijd mannen”, zegt Ilona, leerkracht Spaans in het volwassenonderwijs. “Wij willen bewijzen dat het ook anders kan.”

Gewone man

Vier jaar geleden kon PVDA geen enkele West-Vlaamse verkozene richting Brussel afvaardigen, nu liggen de kaarten anders, klinkt het. “Die eerste zetel is altijd de moeilijkste, maar 2024 moet ons jaar worden. PVDA heeft de wind in de zeilen en onze standpunten spreken de gewone man in de straat aan. Wij weten perfect wat er leeft en waar er aan de keukentafel, toog en op het werk over gepraat wordt. Wie voor PVDA kiest, weet dat zijn zorgen aangepakt zullen worden en een stem zullen krijgen.”

Ilona en Natalie denken daarbij onder andere aan de koopkracht en afbouw van de openbare dienstverlening. “We hebben in het verleden al meermaals bewezen dat we op het beleid kunnen wegen. Denk bijvoorbeeld aan de overwinsten van energieproducenten en de zes procent btw op energie. Ook het noodfonds voor de zorgsector tijdens de coronacrisis kwam er onder onze impuls. En de graaipensioenen, waar alle partijen mee van profiteerden, werden dankzij PVDA afgeschaft.”

Gemeenteraad

Naast de Vlaamse en federale verkiezingen wil PVDA ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 het verschil maken. “Momenteel telt West-Vlaanderen elf afdelingen (Oostende, Brugge, Roeselare, Tielt, Izegem, Kortrijk, Harelbeke, Menen, Ieper, Veurne en Diksmuide, red.) en we hopen de komende maanden nog nieuwe groepen op te richten. We tellen vandaag 1.500 West-Vlaamse leden, die willen we warm maken om zich te engageren en lokaal zelf aan de slag te gaan. Niet enkel in steden, maar ook in landelijke gemeenten.”

“Maar eerst focus op zondag 9 juni. De Vlaamse en federale verkiezingen moeten een katalysator vormen voor ons lokale verhaal, maar we zullen er alles aan doen om vanuit West-Vlaanderen een degelijke en hopelijk uitgebreide PVDA-ploeg naar het parlement te kunnen sturen. Met mensen die heel veel voeling met de basis van de samenleving hebben.”

En wie weet zelfs deelnemen aan het beleid. “Als die kans zich voordoet, zullen we die niet laten liggen. Maar dan wel als we onze grondprincipes kunnen behouden: zoals de pensioenleeftijd op 65 jaar en de voedselprijzen blokkeren.”