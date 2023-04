Pas tegen eind 2025 overal supersnel internet: “Wie op het platteland woont, heeft blijkbaar pech”

Heel wat gezinnen in West-Vlaanderen zullen pas tegen eind 2025 gebruik kunnen maken van supersnel internet. Dat heeft Kamerlid Melissa Depraetere (Vooruit) vernomen bij bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).

“Uit een recente studie van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie BIPT blijkt dat bijna 38.500 gezinnen in ons land geen toegang hebben tot supersnel internet”, zegt Melissa Depraetere uit Harelbeke, fractieleider voor Vooruit in de Kamer.

Om daar iets aan te veranderen, lanceerde minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) eind 2021 haar nationaal plan waarbij het de bedoeling was om die zogenaamde ‘witte zones’, waar geen ultrasnel breedbandnetwerk aanwezig is, weg te werken. “De minister maakte 40,7 miljoen euro subsidie vrij voor telecomoperatoren die in deze gebieden vaste netwerken met heel hoge capaciteit kunnen aanleggen. Onder meer in de Westhoekgemeenten klagen inwoners al jaren over het ontbreken van een goede telefoon- en internetverbinding. Dat blijkt ook uit een enquête die burgemeester van Veurne Peter Roose eerder liet uitvoeren.”

Weinig interesse

Melissa Depraetere ondervroeg minister De Sutter daar woensdag over in het federaal parlement. Uit het antwoord blijkt dat er momenteel nog maar weinig witte zones zijn weggewerkt. “Weinig operatoren schreven zich in, onder meer door de strakke deadline”, aldus de minister. “Via de eerste projectoproep werden slechts drie van de meer dan 50 witte zones aan een operator toegekend. Het gaat om drie gemeenten in Wallonië. Concreet houdt dit in dat van de 38.500 huishoudens er nu 3.200 gedekt zullen worden door ultrasnel internet. We lanceren een tweede projectoproep waarbij de deadline wordt verplaatst naar eind 2025 en waarbij operatoren zelf hun zones kunnen bepalen.”

Budget verschoven

Uit de notificaties van de begrotingscontrole van maart 2023 blijkt ook dat een budget van 11,2 miljoen euro dat bedoeld was om te investeren in het wegwerken van die witte zones, voor andere zaken zal gebruikt worden. “Het klopt dat het budget dat niet werd opgebruikt wordt verschoven om mobiele publieke netwerken langs de spoorlijnen te versnellen. Zo kunnen we de surfervaring van de treinreizigers significant verbeteren”, bevestigt de minister.

Dat het geld dat voor de witte zones bestemd was nu elders wordt gebruikt, is niet naar de zin van Vooruit. “Het project rond de witte zones is een grote flop”, klaagt Melissa Depraetere. “Dit gaat ten koste van de inwoners in de uithoeken van ons land, zoals de Westhoek. We zijn 2023. Snelle toegang tot internet is noodzakelijk om je werk of studies te doen en je sociale contacten te onderhouden. Zegt de minister nu aan een grote groep mensen op het platteland dat zij dan maar pech hebben? Dat is onaanvaardbaar. Voor grote telecombedrijven zijn gebieden als de Westhoek commercieel niet interessant genoeg.”