‘Park aan het water’ in Ingelmunster wordt opgefleurd met veel groen en zelfs skatepark

Nu de Brigandsbrug in Ingelmunster in gebruik is genomen, kan men werk maken van de terreinen onder en naast de brug om die te voorzien van veel groen en te gebruiken voor recreatie. Momenteel is het inrichtingsplan volledig klaar. Van zodra de vergunningen in orde zijn, kunnen de aanpassingswerken starten.

Onder de noemer ‘Park aan het water’ wil het bestuur werk maken van een uitgestrekte groene long in het centrum van Ingelmunster. Tijdens een participatieproject konden de bewoners hun suggesties, tips en visie over dit project doorgeven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Bruno Bossaert een concreet inrichtingsplan uit.

Aan de zuidkant van het kanaal – kant station – komt er een groen geïntegreerd skatepark. Op deze locatie – net naast de Brigandsbrug – kunnen kinderen en jongeren naar hartenlust skaten, steppen of skeeleren. Daarnaast is er een speelzone met kleine heuveltjes voorzien en een open groene vlakte om te ravotten. Vanop deze plek vertrekt een fiets- en wandelverbinding tot aan de Vaartstraat. Tussen de appartementen in de Broekhoek en de Vaartstraat zullen jong en oud kunnen bewegen en sporten met een beweegbank. In de omgeving van het speelbos zorgen kleine aanpassingen voor een betere toegankelijkheid.

Zowel voor jong als oud

Langs de noordoevers van het kanaal wordt de fietsverbinding tussen Ingelmunster en Emelgem verder doorgetrokken. Tussen de Brigandsbrug en de Nijverheidsstraat moet het asfalt plaats maken voor een waterdoorlatend pad waar wandelaars, joggers en recreatieve fietsers in een oase van rust hun weg verder kunnen zetten. Dit pad zal verder doorlopen tot aan het waterzuiveringsstation. Vanaf de Nijverheidsstraat loopt er parallel een hindernissenparcours met wasbord voor mountainbikes en fietsers. Ter hoogte van de grote zwaaikom komen extra picknickbanken, die toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Via kleine ruimtes vlakbij het water kunnen vissers er in alle rust hun sport beoefenen. De zone rond de Valoratoren krijgt natuurlijk ook een groene inrichting. Met een open en toegankelijk plein, picknickbanken en een speelzone.

“Een blauwgroene ader, pal in het centrum van de gemeente. Het is een uniek gegeven dat we ten volle willen exploiteren. Aan beide kanten van het kanaal zetten we maximaal in op beleving, recreatie en ontspanning”, zegt schepen Jan Rosseel. “Met deze globale aanpak komen zowel jong als oud aan hun trekken. Iedereen wandelt, fietst en geniet mee in dit uniek stuk natuur.”

Nu het herinrichtingsplan helemaal klaar is, volgt het aanvragen van de nodige vergunningen. Van zodra deze in orde zijn, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. (PADI)