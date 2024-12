Nieuwe Mesense gemeenteraad in prima sfeer uit de startblokken

De installatievergadering van de nieuwe Mesense gemeenteraad verliep bijzonder vlot. Niet alleen omdat er maar negen raadsleden te installeren zijn in de kleinste stad van ‘t land, maar ook omdat er maar één fractie is en er voor alles volle unanimiteit was. Weinig verrassingen dus, maar wel een toffe sfeer in de goed gevulde raadszaal.

Kersvers algemeen directeur Heidi Malengier had bovendien alles tot in de puntjes voorbereid, zodat de ceremonie zonder haperingen of verrassingen verliep. En ook al zijn de meeste punten van zo’n zitting puur formaliteit, een en ander kon vanavond toch iets losser. “Tijdens de gemeenteraadszittingen richt ik me nooit tot het publiek, maar op een avond als deze maak ik daar graag een uitzondering op”, opende burgemeester Sandy Evrard, die de aanwezige partners van de gemeenteraadsleden bedankte voor hun steun en vertrouwen. “Welkom in het huis van alle Mesenaars !”

Kusje en schouderklopje

Nadat officieel was vastgesteld dat de verkiezingsuitslag geldig is (er waren geen klachten) en dat de geloofsbrieven van alle raadsleden in orde zijn, konden de negen raadsleden een voor een de eed afleggen. Met Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen is dat tegenwoordig niet zo moeilijk meer, bijna iedereen deed het dan ook vlekkeloos. Getrouwheid zweren aan de koning is er niet meer bij in Vlaanderen, maar in Mesen houdt hij toch nog een oogje in het zeil, want de eedaflegging verliep bij de portretten van het koningspaar. De vrouwelijke raadsleden kregen na de eed een kusje van de burgemeester, de mannen een schouderklopje. Sandy Evrard zelf moest de eed afleggen bij het oudste raadslid, Patrick Singier.

Daarna werd de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Die is in eerste orde gebaseerd op het aantal jaren dienst in de gemeenteraad, in tweede orde op het aantal voorkeurstemmen bij de verkiezingen van 13 oktober jl. Deze rangorde is : 1. Sandy Evrard – 2. Melanie Verdru – 3. Maïté Hellem – 4. Alien Lippinois – 5. Déborah Giampietro – 6. Patrick Singier – 7. Michaël Wyllemet – 8. Steven Deklerck en 9. Sophie Pyck. De laatse vijf zijn nieuw.

De vaststelling van de fracties was een fluitje van een cent, want er is er maar één : de in Mesen alomtegenwoordige MLM. En bij de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad was er maar één kandidaat : burgemeester Sandy Evrard volgt in die hoedanigheid zichzelf op. Waarna het tijd was voor de verkiezing van twee schepenen : Melanie Verdru en Maïté Hellem.

Ook Bijzonder Comité heel vrouwelijk

Daar komt nog een derde schepen bij, in de persoon van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hiervoor werd Déborah Giampietro als enige kandidaat verkozen. Zij is nu even derde schepen, maar in januari zal de raad beslissen om haar tweede schepen te maken en Maïté Hellem derde schepen, op basis van hun voorkeurstemmen.

De aanduiding van de zes leden van het Bijzonder Comité verliep in geheime stemming met briefjes, maar ook die was helemaal niet spannend, want er was telkens maar één kandidaat, die… negen stemmen kreeg. De leden zijn Patricia Colson (opvolger Melissa Willemyns), Evelyne Jengember (opvolger Steven Bouckaert), Carine Delporte (opvolgers Margaux Dekoninck en Cindy Salembier), Kim Develter (opvolger Wendy Derycke), Maxime Liefooghe (opvolger Daniel Liefooghe) en Evelyne Wybo (opvolger Kristof Veramme).

Tijdens deze raadzitting werd ook de Mesense vertegenwoordiger in de politieraad Arro Ieper verkozen : Patrick Singier, met als opvolger Sophie Pyck.

Burgemeester Sandy Evrard rondde af met een korte speech, waarin hij zich nog eens richtte tot al zijn raadsleden. “Uw eedaflegging is niet alleen een formeel moment, ze is ook een krachtig symbool van de toewijding en het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee we samen werken aan het welzijn van al onze inwoners en aan de vooruitgang van Mesen.” Hij kondigde ook aan dat er adviesraden zullen worden opgericht waarin meerderheid én oppositie kunnen samenkomen. De oppositiepartij Respect! verdwijnt immers uit de gemeenteraad nadat ze op 13 oktober geen enkele zetel behaalde.