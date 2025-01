Vooruit vraagt onderzoek én sancties voor verzekeraars, die mensen in de steek laten bij droogtedossiers

Jeroen Soete (Vooruit) uit Oostende vraagt de federale overheid om verzekeraars te straffen, die schade van scheuren in je huis door verzakkingen van droogte weigeren uitbetalen. Sinds 2021 kunnen verzekeraars daar niet meer onderuit komen via achterpoortjes. “Maar toch krijgen nog 2 op de 3 mensen niet de schadevergoeding waar ze recht op hebben.”

Scheuren in je huis en verzakkingen her en der door droogte. Dat is een angst, die voor een aantal West-Vlamingen werkelijkheid werd. Zelfs nog meer West-Vlamingen lopen risico erop volgens een recent bodemonderzoek van de overheid. Volgens de verzekeringswet, die dateert uit 2005 mochten verzekeraars jarenlang zelf oordelen of die verzakkingen geheel of gedeeltelijk kwam door een menselijk of natuurlijk fenomeen. Daardoor weigerden verzekeringsmaatschappijen vaak om schade te vergoeden en bleven eigenaars achter met een zware rekening, die kon oplopen tot 100.000 euro en meer.

Om aan dergelijke wanpraktijken een einde te maken en de achterpoortjes te sluiten, kwam Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke in 2021 met een nieuwe interpretatieve wet. Daarin werd de wet verduidelijkt en werd gesteld dat als de bodem krimpt door droogte men dit ook moet beschouwen als een grondverzakking. Daardoor moet de verzekeraar die dan ook vergoeden.

Verzekeraars onderzoeken en straffen

Op vandaag iets meer dan drie jaar na de nieuwe wet van Depraetere weigeren verzekeringsmaatschappijen nog steeds om die schade van verzakkingen door droogte uit te betalen. “We hebben al enorm belangrijke stappen gezet. En toch krijgen maar liefst 2 op de 3 mensen nog niet de schadevergoeding waarop ze recht hebben. Grote verzekeringsmaatschappijen laten gewone mensen nog steeds in de steek en dat is onacceptabel”, zegt Jeroen Soete, federaal parlementslid voor Vooruit uit Oostende.

“Voor de hardleerse verzekeraars die de wet overtreden, moeten er sancties volgen”

“Het is tijd voor actie en daarom vraagt onze fractie dat de afhandeling van de droogtedossiers door de verzekeraars onderzocht worden. Een audit is absoluut nodig. En voor de hardleerser verzekeraars, die de nieuwe wet overtreden, moeten er ook sancties komen. Want voor ons socialisten is het maar rechtvaardig dat een verzekeraar de schade van mensen vergoedt, nadat die jarenlang premies betaald hebben”, besluit Jeroen.