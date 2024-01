Vooruit Brugge gelooft in de overwinning

Vrijdagavond vond in de ODA Rooftop Bar in Brugge de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling van Vooruit plaats. Nationaal partijvoorzitter Melissa Depraetere zakte af naar de Breydelstad om de afdeling met sterke man Pablo Annys nog een duwtje in de rug te geven in aanloop naar de verkiezingen.

Het was bijzonder druk en de sfeer zat goed op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit Brugge in de ODA Rooftop Bar, met zicht op de kathedraal, in hartje Brugge. Ook ondanks het ontslag van hun grote voorman Conner Rousseau geloven de socialisten dat ze de wind in de zeilen hebben.

Beloftes waargemaakt

Uiteraard stond de receptie en de bijhorende speeches volledig in het teken van de aankomende verkiezingen. Eerst de parlementsverkiezingen, in juni, en in oktober ook nog de gemeenteraadsverkiezingen. Nationaal partijvoorzitster Melissa Depraetere was vanuit haar thuisbasis Harelbeke naar Brugge afgezakt om de lokale afdeling te steunen in dit belangrijke verkiezingsjaar. Ze roemde in haar toespraak de prestaties van de federale regering waar Vooruit deel van uitmaakt. “We hebben alle beloftes waargemaakt: hogere minimumlonen, hogere pensioenen, een goedkopere zorg en gratis toegang tot de psycholoog voor kinderen en jongeren”, klonk het. “En de Vlaamse regering daarentegen (waar Vooruit geen deel van uitmaakt, red.) die bespaart alleen maar. Wij geloven met Vooruit in de overwinning en willen ook in Vlaanderen een echt sociaal beleid realiseren. ”

Kritiek Vlaamse regering

Ook Pablo Annys – schepen en OCMW-voorzitter in Brugge – sprak de aanwezigen toe. Annys is zowel Vooruit-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen als voor de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement. “De Vlaamse regering stelt budget boven mensen. Ze zorgt ervoor dat in Brugge alleen al 190 bushaltes werden afgeschaft, dat er te weinig en te dure ouderenzorg is en dat wonen haast onbetaalbaar geworden is”, trok hij fel van leer tegen de Vlaamse regering.

Ook huidig Vlaams parlementslid Annick Lambrecht beklom het podium en benadrukte ook nog eens hoe belangrijk een overwinning van Vooruit is, ook om een dam op te werpen tegen extreem-rechts.

Socialistische burgemeester

Pablo Annys verwees ook nog eens naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij hij nadrukkelijk kandidaat burgemeester is. “Het is zeker mogelijk om terug een socialistische burgemeester in het stadhuis te krijgen. Zeker ook omdat de concurrent met een torenhoog opvolgersprobleem zit”, zo verwees hij nog eens naar de eerdere onenigheid binnen CD&V waar schepen Franky Demon eerst wel en na slechte peilingen toch Dirk De fauw niet zou opvolgen na enkele jaren in een volgende legislatuur. Over de verdere lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen kwamen we niet veel te weten. Pablo Annys liet wel weten dat Annick Lambrecht ‘in principe op nummer twee staat’.

(PDV)