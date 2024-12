Veurnse Elise Sticker verkozen tot nieuwe voorzitter Jongsocialisten

Het afgelopen weekend organiseerden de Jongsocialisten, de progressieve jongerenbeweging van Vooruit, de verkiezingen voor een nieuw bestuur. Elise Sticker uit Veurne en Brent Bellefroid, de Leuvense student Politieke Wetenschappen en Geschiedenis, mogen zich de komende jaren respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van Jongsocialisten noemen. Op het ledencongres van 30 november werden ze verkozen tot nieuw voorzittersduo bij de jongerenbeweging van Vooruit.

De 25-jarige Elise uit Veurne werkt als kabinetsmedewerker bij West-Vlaams Vooruit-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe nadat ze afstudeerde aan de UGent als master politieke wetenschappen en economie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd ze verkozen tot gemeenteraadslid in Veurne met 772 voorkeurstemmen. Dat levert haar niet alleen een zitje in de gemeenteraad op, maar meteen een schepenambt. Zij krijgt de bevoegdheden Publiek domein, Monumentenzorg en patrimonium, Jeugd, Onderwijs en kinderopvang, en Dierenwelzijn.

“2024 moet het jaar worden waarin we de dingen weer in beweging brengen”, zei Elise in de aanloop naar de verkiezingen. “Wij weigeren ons neer te leggen bij stilstand en achteruitgang. Dit wordt het jaar waarin we je koopkracht, je gezondheid en het onderwijs van onze kinderen vooruit helpen. Jij en niemand anders kiest straks hoe de toekomst er zal uitzien. En die keuze is heel simpel. Het is Vooruit. Of het is achteruit.” En voor Elise is het vanaf nu tegen 100 per uur Vooruit! Als kersverse voorzitter van de Jongsocialisten schuift Elise de thema’s betaalbaar wonen, werkbaar werk en de grote klimaatuitdagingen naar voor als prioriteiten. “Als jongere wordt het stilaan onbetaalbaar om een woning te kunnen huren of kopen”, zegt Elise. “Tegelijk voelen we de druk van onzeker werk en de gevolgen van de klimaatcrisis steeds sterker. Deze problemen zijn het resultaat van keuzes die ongelijkheid in stand houden. Het is tijd voor een eerlijk systeem waarin wonen betaalbaar is, werk zekerheid biedt en we investeren in een duurzame toekomst voor iedereen. Voor ons zal het woon-, werk- en klimaatbeleid altijd sociaal zijn.” Deze grote thema’s trekt ze ook door op lokaal vlak, want ook daar zal ze zich als jongste gemeenteraadslid inzetten voor een duurzaam en leefbaar Veurne, waar jongeren deel uitmaken van het beleid.

Elise volgt Oskar Seuntjens, die federaal parlementslid werd voor Vooruit, op. Elise was de afgelopen jaren al ondervoorzitter van de Jongsocialisten.