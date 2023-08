Veel kritiek op uitspraak van Van Quickenborne over huismoeders: “Hun werk is onbetaalbaar en wordt te vaak genegeerd”

Op sociale media komt er veel reactie op de controversiële uitspraak van minister Vincent Van Quickenborne over huismoeders in een interview bij De Morgen. Daar zei de minister dat vrouwen mogen thuisblijven om te zorgen voor de kinderen, maar dat ze dat niet moeten doen op kosten van de maatschappij. Schrijfster Anouck Meier uit Ieper reageerde fel op die uitspraak: “Opnieuw een opvallende uitspraak van een politieker over vrouwen in de maatschappij. Het werk van huismoeders is onbetaalbaar en wordt vaak genegeerd. Of zou Van Quickenborne zijn eigen luiers ververst hebben?”

Na Conner Rousseau deed nu de Kortrijkse minister Vincent Van Quickenborne enkele opvallende uitspraken over huismoeders. In een interview met De Morgen stelde Van Quickenborne dat de situatie moet veranderen: “Vrouwen mogen van mij gerust thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij. Het kan niet meer dat hun partners hogere werkloosheidsuitkeringen krijgen, omdat zij huisvrouw zijn en niet willen werken”.

Op die uitspraak kwam veel reactie, zo ook van digital creator en schrijfster Anouck Meier uit Ieper. “Veel patriarchaler moet het niet worden. Dankjewel, Vincent, dat we die keuze – als we die al krijgen – mogen maken”, schrijft ze sarcastisch op haar Instagram.

Huismoeders werken echt

“Doen vrouwen, die thuisblijven om te zorgen voor hun gezin dat echt op kosten van de maatschappij? Alle moeders werken toch? Het is niet omdat onze maatschappij hun soort werk niet waardeert, dat ze niet werken. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie bestaat het Bruto Nationaal Product voor 10 tot wel 39 procent uit onbetaald zorgwerk, zoals dat van huismoeders.”

“De maatschappij kan juist blijven draaien, omdat vrouwen nog steeds het grote deel van de zorgarbeid op zich nemen – of dat nu in combinatie met een job of als fulltime huismoeder is”

“Uit een rapport van Oxfam blijkt dat als vrouwen echt betaald zouden worden voor dat zorgwerk, dat we dan jaarlijks globaal 10,9 miljoen euro zouden verdienen. Dat is met 12 nullen, ik heb het zelf ook moeten opzoeken”, gaat Anouck verder. De maatschappij kan juist blijven draaien, omdat vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de zorgarbeid op zich nemen, of ze dat nu combineren met een betaalde job of als fulltime huismoeder.

“Zonder die zorg zijn er straks geen werkkrachten meer om deel te nemen aan onze maatschappij of economie. Of zouden Rousseau en Van Quickenborne zelf hun eigen pampers ververst hebben? Zo’n uitspraken zijn op dit moment des te meer stuitend, want de overheid kan niet eens kwalitatieve en betaalbare kinderopvang voorzien.”

“Als je als vrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen, dan ben je een parasiet die profiteert van de maatschappij”

“Als vrouw kan je het nooit helemaal goed doen, welk pad je ook bewandelt. Als je thuis blijft om voor de kinderen te zorgen dan ben je een parasiet, die profiteert van de maatschappij. Als vrouwen voor de arbeidsmarkt kiezen, wordt verondersteld dat ze hun job uitoefenen en thuis nog de perfecte moeder zijn, die daar dan nog een tweede of derde shift draait. Fix the system, don’t fix the women”, besluit Anouck resoluut.