Vader en zoon samen verkozen in nationale partijraad CD&V: “De naam Morlion betekent wel iets”

Nu Koen Morlion (63) en Thijs Morlion (30) verkozen werden in de nationale partijraad van CD&V kunnen vader en zoon iedere maand samen naar Brussel pendelen. Eerst nog de feestdagen overleven zonder té grote discussies aan de familietafel. “Het is niet dat discussies vermeden worden, maar de ene is wat meer geïnteresseerd dan de andere. Wij zijn eerder de freaks daarin”, zegt Koen.

De nationale partijraad van CD&V komt maandelijks samen en bestaat uit enerzijds enkele vaste vertegenwoordigers als ministers en parlementsleden, en anderzijds 30 mandatarissen en 30 niet-mandatarissen. Opvallende namen tussen de niet-mandatarissen zijn die van Koen en Thijs Morlion, vader en zoon. Koen Morlion (63) was onderwijzer, regionaal CD&V-voorzitter en kabinetsmedewerker bij Hilde Crevits, Thijs Morlion (30) werkt bij In The Pocket en is sinds januari 2019 de voorzitter van CD&V Ieper.

Steentje verleggen

“Als je merkt dat dingen misgaan, kan je twee dingen doen: aan de zijkant staan roepen of effectief proberen ergens een steentje te verleggen”, zegt Thijs over zijn motivatie om zich kandidaat te stellen voor de nationale partijraad. “Ik ben iemand die dat steentje wil verleggen. Dat zal niet evident zijn en ik maak me daar ook geen illusies over. Ik ben ook maar een van de 110 leden van de partijraad. We zijn wel met 37 jongeren die verkozen werden en als we een blok kunnen vormen, kan onze invloed groot zijn.”

De nationale partijraad is de opvolger van de algemene vergadering, waarin Koen eerder al zetelde. “Ze geven het beestje een andere naam, maar vroeger werd het getrapt verkozen, nu zijn er 30 niet-mandatarissen zoals wij. Ik vind dat een zeer goeie zaak”, aldus Koen. “In de partijraad kunnen we vanuit de basis een stuk commentaar geven op het politieke beleid enerzijds, maar anderzijds ook lijsten samenstellen en stemmen over aanduiding van ministers. Ik denk dat het wel een verschil zal maken.”

“Ik hoop dat we meer druk kunnen zetten”, pikt Thijs in. “Als niet-mandataris heb je immers niets te verliezen.”

Dat er nu twee Morlions een vinger in de pap hebben in Brussel hoeft niet te verwonderen. De naam Morlion doet wel vaker een belletje rinkelen in politiek West-Vlaanderen. Zo is Lode Morlion, broer van Koen, burgemeester in Lo-Reninge. Zus Els was jarenlang gemeenteraadslid in Ieper. “Mijn overgrootvader was burgemeester van Pollinkhove, mijn grootvader was schepen en mijn papa is eveneens 24 jaar schepen geweest”, vertelt Koen. “Het zit dus in de familie, maar je moet het natuurlijk graag doen. Eigenlijk zijn wij een typisch christendemocratisch product. Mijn vrouw is zelfstandige, mijn vader was boer en ik was onderwijzer.”

Volgens mij zou een oppositiekuur op nationaal vlak geen slechte zaak zijn

Met de paplepel

Thijs kreeg de politiek dan ook met de paplepel mee. “Ik herinner me nog dat ik als klein ventje meeging met Stefaan De Clerck in Kortrijk om flyers uit te delen. Je bent je daar niet van bewust in het begin, maar dat wordt wel meegegeven. CD&V is de ideologie waarmee ik me het meest vereenzelvig. Voor mij was dat een bewuste keuze. Ik heb ook heel lang gewacht om een functie op te nemen in de partij.”

“Maar je bent nooit verplicht geweest”, komt Koen tussen. “Dat klopt. Het helpt natuurlijk wel dat je in een politieke familie zit en advies kunt krijgen, zeker in mijn voorzittersrol in Ieper. Dan is het handig meegenomen dat je iemand in de buurt hebt die dat ook allemaal gedaan heeft”, vindt Thijs.

Oppositie voeren

Wanneer we vragen of ze het ook soms oneens zijn over politiek komt het gesprek op vakbonden, bedrijfswagens, groenestroomcertificaten en mattheuseffecten. Het is duidelijk dat er in de familie graag over politiek gepraat wordt. Maar is dat ook zo aan tafel? “Dat proberen we toch te beperken”, zegt Thijs.

“Het kan wel eens ter sprake komen, een stek onder water bijvoorbeeld”, knipoogt Koen. “Het is niet dat discussies vermeden worden, maar de ene is wat meer geïnteresseerd dan de andere. Om het cru te zeggen: wij zijn op dat punt wel eens freaks. Alhoewel, ik heb Thijs nog nooit zware debatten zien voeren aan tafel. Bij mij thuis kon het wel eens harder gaan, maar we waren dan ook met tienen.”

“Nu nog. We hebben een oom die voor N-VA is. Dat mag, maar dat kan wel eens kletteren aan de grote familietafel”, gaat Thijs verder.

Over oppositie voeren zitten vader en zoon ook niet helemaal op dezelfde lijn. “Dat wij in Ieper in de oppositie beland zijn, is voor mij een positieve keuze omdat je daar de zuurstof krijgt om te werken aan je partij”, zegt Thijs. “Volgens mij zou een oppositiekuur op nationaal vlak ook geen slechte zaak zijn. Je kan herbronnen en enkele jonge figuren naar voren schuiven.”

“Ik heb daar wel een andere mening over”, reageert Koen. “Jan Durnez zei altijd: zes jaar in de oppositie is oké, twaalf jaar is de grens, maar achttien jaar, dan kan je echt wegkwijnen.”

Over politieke ambities zien ze wel gelijkenissen bij elkaar. “Ik ben voorzitter geworden zonder dat ik de ambitie heb om gemeenteraadslid of schepen te worden. Dat klinkt raar. Ik ben niet iemand die heel veel in de spotlights loopt. Ik werk heel graag met mensen om een team te hebben en het beste uit die mensen te halen, om dan in een functie als schepen te duwen.”

“Als ik dat hoor dan herken ik veel van mezelf. Dat is altruïsme en Thijs heeft dat. Hij ziet het geheel, wil vooruit en wil daaraan meewerken en kansen geven aan anderen”, zegt Koen. “Ik was uiteraard trots toen hij verkozen werd, maar er was ook een zekere bezorgdheid. Uiteindelijk weet ik ook wel waar de valkuilen zitten. Ik ben zelf jaren voorzitter geweest. Of ik mijn invloed gebruikt heb bij die verkiezing? Nee. Dat werkt averechts. Maar men weet dat de naam Morlion iets betekent, denk ik.”

Van 2013 tot 2019 werkte Koen op het kabinet van minister Hilde Crevits, maar voor Thijs is de tijd nog niet rijp om op kabinetten te werken. “Ik heb een job die ik heel graag doe en waarin ik veel ambitie heb. Minister Dalle heeft het wel gevraagd. Hij zocht een adviseur voor alles wat te maken heeft met technologie. Ik heb dat mooie aanbod afgewezen omdat ik mijn huidige job te graag doe. Over pakweg tien jaar – als ik meer ervaring, kennis en netwerken heb – wil ik dat wel overwegen”, zegt Thijs.

“Ik zou zeggen: doe maar je job voort”, sluit Koen nog af met vaderlijke raad.