Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose moest meteen de schuilkelder in bij haar aankomst in Kiev, maar ontmoette daarna president Zelinski en sprak het Oekraïens parlement toe

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (42) stelde meteen haar familie en vrienden – waarvan nog veel mensen in haar geboortestad Roeselare wonen – gerust via de sociale media. Bij haar aankomst in Kiev, waar ze met een Belgische delegatie op bezoek is, was ze immers meteen de schuilkelder in moeten duiken. “Net een paar uur moeten schuilen vanwege een alarm, maar gelukkig is het nu opgeheven. Ik ben veilig en wel. Geen zorgen, het programma gaat gewoon door!”, liet ze via haar sociale media optekenen. Er stond voor de Open VLD-politica ook een ontmoeting met president Volodimir Zelenski op het programma én ze sprak er ook het Oekraïens parlement toe.

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) is zaterdagochtend in Kiev, vlak na haar aankomst in de Oekraïense hoofdstad, de schuilkelder van haar hotel ingedoken. Dat werd haar aangeraden door de veiligheidsdiensten. Kiev wordt sinds vrijdagnacht rond 2 uur getroffen door droneaanvallen. Die worden allemaal geïntercepteerd door de luchtafweer.

Zaterdagochtend rond 7 uur lokale tijd, 6 uur Belgische tijd, kwam senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose per trein aan in Kiev. De trein was vrijdagavond vertrokken uit Dorohusk, een Pools dorp aan de grens met Oekraïne. Het was voorzien dat Belgisch ambassadeur in Kiev, Peter Van De Velde, Stephanie D’Hose en haar kleine delegatie zaterdagochtend zou verwelkomen in het station, maar de ambassadeur kon er niet geraken door de aanval. Het luchtafweergeschut was erg actief. Het zou om één van de zwaarste aanvallen op Kiev gaan in maanden.

Met politie-escorte naar het hotel

In plaats van de ambassadeur kwam de adjunct-secretaris van het Oekraïense parlement Stephanie D’Hose verwelkomen. “We worden momenteel getroffen door een massale drone-aanval, wees alstublieft voorzichtig”, zo waarschuwde hij de Senaatsvoorzitster. Van het station vertrok de delegatie onmiddellijk in politie-escorte met ambulance naar een hotel in de sterk beveiligde zone in het centrum van Kiev rond de omgeving van het presidentieel paleis.

Voor Stephanie D’Hose, die met de trein in Kiev arriveerde, moest meteen in haar hotel onderduiken. Maar het alarm werd deze morgen ondertussen al opgeheven. © BENOIT DOPPAGNE BELGA

.

Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose heeft zaterdagochtend in Kiev Oekraïens president Volodimir Zelenski ontmoet en in een speech voor het Oekraïense parlement heeft ze fel van leer getrokken tegen het deporteren van Oekraïense kinderen door Rusland. Zaterdag 25 november is het de 90e verjaardag van de grote hongersnood in Oekraïne, de Holodomor genoemd. Het is de door honger uitroeiing van boeren in 1932 en1933 door het Sovjetregime onder Stalin. Volgens schattingen kwamen er miljoenen mensen om het leven. Het is één van de grootste rampen in de geschiedenis van Oekraïne. In maart erkende de Belgische Kamer de Holodomor als genocide. President Zelenski en verschillende Europese parlementsvoorzitters waaronder Stephanie D’Hose woonden zaterdagochtend een ceremonie aan het herdenkingsmonument in centrum Kiev bij.

“Meer dan 20.000 Oekraïense kinderen lopen het risico geofferd te worden op het altaar van Poetin’s waanzin” (Stephanie D’Hose sprak het Oekraïens parlement toe)

Na afloop verplaatsten de parlementsvoorzitters zich naar het presidentieel paleis. Daar ontving president Zelenski de delegatie. Het onderhoud duurde een halfuur.

Stephanie D’Hose daalde onder luid applaus het spreekgestoelte van het Oekraïense parlement af. © BENOIT DOPPAGNE BELGA

Hartelijk was ook de ontvangst van Stephanie D’Hose in het parlement door de voorzitter van de Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk. De Belgische senaatsvoorzitster overhandigde hem een resolutie, vrijdag nog goedgekeurd door de Senaat, die voorstelt om Rusland te sanctioneren voor hun gedwongen deportatiebeleid van Oekraïense kinderen. Als eerste Belgische ooit sprak ze het Oekraïens parlement toe. “Meer dan 20.000 Oekraïense kinderen lopen het risico geofferd te worden op het altaar van Poetin’s waanzin”, zei D’Hose. “We moeten de kinderen naar huis brengen en wanneer we hen thuisbrengen, moeten we hen een wereld geven zonder oorlog, een wereld zonder Poetin.” Voor die woorden kreeg ze een staande ovatie van de plenaire vergadering.

Als lid van de werkgroep Oekraïne, binnen de Interparlementaire Unie, een zeer oude diplomatieke organisatie van parlementsleden, onderhandelt Stephanie D’Hose over de terugkeer van Oekraïense ontvoerde kinderen. Die onderhandelingen verlopen voorzichtig positief, zo laat ze weten.

(Belga/WVS)