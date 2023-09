Oostendse Els Ampe stapt uit Open VLD uit onvrede met de procedure van de voorzittersverkiezingen

Vlaams Parlementslid Els Ampe stapt uit Open VLD. “Als liberaal en democraat voelt het als de enige juiste beslissing om principieel te handelen en mijn partijkaart terug te sturen. Ik zetel vanaf nu in het Vlaams Parlement onder de naam ELS”, zegt de Oostendse, die in Laken woont en wel altijd al via de Brusselse kieskring deelgenomen heeft aan de kiesstrijd

Vlaams Parlementslid Els Ampe (44) stapt uit Open VLD. “Ik neem afscheid van Open VLD omdat ze de democratie dumpt”, zegt de Oostendse ter verantwoording van haar politieke daad. Aanleiding van haar vertrek is de beslissing van Open VLD om af te stappen van digitale rechtstreekse voorzittersverkiezingen.

Verkiezingen

Voor eerst sinds het bestaan van Open VLD zijn er geen rechtstreekse voorzittersverkiezingen maar congresverkiezingen. Van de 50.000 leden zakten 650 Open VLD leden af naar een zaal in Brussel waardoor niet alle leden digitaal kunnen stemmen of bij hen in de buurt. Er werd tijdens het congres gevraagd aan de Open VLD leden om de statuten te veranderen en af te stappen van de rechtstreekse verkiezingen in geval van “dringende redenen”.

“Eén keer afwijken is altijd afwijken en dat is het einde van de democratie binnen Open VLD. De interne partijdemocratie was een fundament van Open VLD. Zonder dit fundament kan je niet meer spreken van een democratische partij”, verduidelijkt volksvertegenwoordiger Els Ampe. Ook de ‘unfaire competitie’, waarbij de interim voorzitter drie maanden kreeg om campagne te voeren en zijn tegenkandidaten drie weken, stoot Els Ampe tegen de borst, net zoals de schending van het stemgeheim.

“Wie op het congres met handopsteking tegen de wijziging van de statuten stemt om af te wijken van de rechtstreekse voorzittersverkiezing is waarschijnlijk iemand die in een tweede ronde een tegenkandidaat steunt. Zo werd het stemgeheim onrechtstreeks geschonden”, meent de Oostendse politica.

Procedure

Na het plotse ontslag van voorzitter Egbert Lachaert in juli besliste de partijtop om een interim voorzitter aan te stellen en deze te bevestigen op het partijcongres van 23 september. Als lid van het partijbestuur verzette Els Ampe verzette zich tegen deze procedure. Hoewel er veel onvrede was over deze procedure bij de basis, was Els Ampe de enige die tegenstemde op het partijbestuur.

Het gemor aan de basis zwol volgens de Oostendse politica aan waardoor de partijtop in september toch besliste om verkiezingen te houden maar dan wel op een partijcongres. Uit onvrede met deze ‘niet statutaire verkiezingen’ stapte Els Ampe uit het partijbestuur. Haar oproep voor echte verkiezingen werd deze week ook gevolgd door de tegenkandidaten, een twintigtal lokale voorzitters, regiovoorzitters en enkele parlementsleden.

Dat partijtop doof blijft voor al deze oproepen is voor Els Ampe de druppel. “In plaats van echte verkiezingen te organiseren, mobiliseert de premier vertrouwelingen met bussen uit Brakel en uit de kabinetten”, aldus Els Ampe.

Comateus

Els Ampe, die in Oostende geboren en opgegroeid is, maar in Laken woont, is sinds 2002 lid van Open VLD. Ze zetelde vijftien jaar lang in het Brussels Parlement, vier jaar in het Vlaams Parlement en was ook zes jaar schepen in de Stad Brussel waar ze de voetgangerszone en de eerste elektrische bus en laadpalen realiseerde.

Els Ampe: “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb alles uit de kast gehaald om de partijtop wakker te schudden maar ze is comateus. Als liberaal en democraat voelt het als de enige juiste beslissing om principieel te handelen en mijn partijkaart terug te sturen. Ik zetel vanaf nu in het Vlaams Parlement onder de naam ELS. ELS is geen partij maar een platform voor wie Economisch Liberaal en Sociaal is. Ik roep iedereen op om de app ELS en website elslive.be een wetsvoorstel doen. Zo kan de burger mee mijn koers bepalen in het Vlaams Parlement.”

Onafhankelijk

Op 25 september brengt Vlaams Minister President Jan Jambon (NV-A) zijn septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De parlementsleden kunnen daar woensdag 27 september op tussenkomen. Vlaams volksvertegenwoordiger Els Ampe zal woensdag als onafhankelijke het woord nemen: “In naam van het volk dat ik vertegenwoordig en niet langer in naam van een partij. Het voelt als een bevrijding om vrij en vrank op te komen voor de mensen die ik vertegenwoordig. Een volksvertegenwoordiger is er in de eerste plaats voor het volk, niet voor een partij.”

Zal ze deelnemen aan de verkiezingen? Laat ze zich het hof maken door andere politieke partijen? Els Ampe: “Ik wet nog niet wat ik zal doen. Overlopen naar een andere partij doe ik zeker niet!”