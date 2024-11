Oostends duo kandidaat om partij Groen te leiden: “Partij weer op het goede spoor krijgen”

Aftredende schepenen Bart Dhondt (Brussel) en Natacha Waldmann (Oostende) zijn kandidaat om de partij Groen te leiden vanaf 2025. Bart Dhondt heeft een heel uitgebreid Oostends verleden : “Mijn politieke loopbaan startte in de stad en met voormalig Kamerlid en uittredend gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt.”

Bart Dhondt (40) is aftredend schepen in Brussel en één van de drie kandidaten om nationaal voorzitter te worden van Groen. De verkiezing (eerste ronde) loopt tot 14 december. “Mijn politieke loopbaan startte in Oostende”, klinkt het trots.

Bart Dhondt werd geboren op 15 april 1984 in Oostende. “Ik groeide op in de Ooststraat op een boogscheut van de Groenselmarkt. De markten waren mijn territorium en ik liep school in het college in de Kaaistraat. In het middelbaar ging ik naar het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Rond mijn 16de verhuisden mijn ouders naar de Vuurtorenwijk, waar ze nog steeds wonen. Mijn vader liet me trouwens recent weten dat ik steeds welkom ben om uit te waaien als het te druk wordt in Brussel. Na mijn middelbaar ging ik Gent studeren, waar ik een master economie behaalde aan de Universiteit Gent.”

In 2006 stond Bart Dhondt voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, toen nog altijd in Oostende. “Ik had een mail gestuurd naar Groen en werd door Wouter De Vriendt uitgenodigd voor een gesprek in een cafeetje in Langestraat.” Op de 21ste plaats haalde hij 102 voorkeurstemmen. “Nadien ben ik zes maanden op stage geweest in India.”

Mee met Wouter

“Tijdens de campagne voor de verkiezingen in Oostende leerde ik kopman Wouter De Vriendt kennen. Toen hij in 2007 deelnam aan de parlementsverkiezingen, werd ik zijn campagneleider. Het was een toffe periode, want we reden heel West-Vlaanderen rond om zijn kandidatuur te verdedigen. Hij werd verkozen en nadien werd ik zijn parlementair medewerker”, zegt Dhondt. Hij werd later voorzitter van Jong Groen en verhuisde naar Brussel, waar hij in 2012 gemeenteraadslid en in 2018 schepen van Mobiliteit en Openbare Werken werd. “Toen ik mijn kandidatuur voor het voorzitterschap overwoog, heb ik Wouter gebeld om hem te polsen. Ik zie hem als mijn compagnon de route. Ik heb enkele jaren voor hem gewerkt en we zijn nadien contact blijven houden. Hij vond mijn kandidatuur een goed idee. Hij heeft veel ervaring op een niveau waarop ik niet eerder speelde.”

Toch waren zijn Oostendse roots niet bepalend in de keuze voor Natacha Waldmann als kandidaat voor het ondervoorzitterschap. “Zij is pas gestart met politiek toen ik al gestopt was. Ik koos voor Natacha voor haar politieke loopbaan en haar ervaring. Ze heeft zich bewezen als schepen in Oostende in zorg, onderwijs en welzijn. Bevoegdheden die complementair zijn aan mijn bevoegdheden mobiliteit en openbare werken in Brussel. De manier waarop Natacha aan politiek doet, spreekt me erg aan. Ze staat tussen de mensen en gaat de dialoog aan.”

Ondervoorzitter Natacha

De ‘running mate’ van Dhondt is Natacha Waldmann, uittredend schepen van Onderwijs en Sociale Zaken in Oostende. “Iedereen keek naar uittredend vicepremier Petra De Sutter, maar toen ze aankondigde dat ze zou passen voor het voorzitterschap, was er in de partij wel wat beroering. Bart contacteerde mij. Ik ken hem omdat hij ook schepen was in Brussel. We draaien beiden al lang mee in de partij en ik zit ook in het partijbestuur. Het ondervoorzitterschap was niet iets wat ik direct ambieerde, want er is heel veel talent in de partij. Maar toen Bart de vraag stelde, heb ik erover nagedacht. Hoe langer hoe meer werden we allebei enthousiast om onze ervaring in te zetten om de partij op het rechte spoor te krijgen. Als we het halen, wil ik me toeleggen om de interne werking en het contact met de leden en afdelingen. Alle avonden de komende weken zijn gevuld met het bezoek aan provinciale afdelingen, ons voorstellen en contacten met de Kamer- en Senaatsfractie. Het ondervoorzitterschap is een voltijdse job, die ik niet zal combineren met ander werk. Ik blijf wel gemeenteraadslid in Oostende.”