Nieuwe namen bekend bij CD&V voor verkiezingen: Franky Demon op tweede plek Kamer en Bart Dochy als tweede voor Vlaams Parlement

De provinciale partijraad van CD&V West-Vlaanderen heeft – nadat het eerder ook al lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) aanstelde – een volgend pakket kandidaten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2024.

“Een lijstvorming is geen eenvoudige oefening, we streven daarbij naar een goed evenwicht van ervaren en jonge kandidaten,” verklaart Hilde Crevits de keuzes. “Vandaag maken we al de eerste namen bekend voor onze lijst voor het Vlaams Parlement. De komende weken zullen we lijst verder vorm geven. Ik ben nu al vereerd en dankbaar dat ik samen met hen de krachten kan bundelen om de belangen van de ruim 1,2 miljoen West-Vlamingen te verdedigen bij de verkiezingen in juni volgend jaar.”

Dit is de voorlopige lijst voor het Vlaams Parlement bij CD&V West-Vlaanderen: Lijsttrekker: Hilde Crevits (56) 2e plaats: Bart Dochy (51) 3e plaats: Loes Vandromme (44) 4e plaats: Brecht Warnez (34) 5e plaats: Herlinde Rollez (25) 6e plaats: Daan Mostaert (25) Lijstduwer: Bart Plasschaert (63) 1ste opvolger: Kris Declercq (51) 2e opvolger: Sien Vandevelde (28)

Kamer

“Ik ben een fiere lijsttrekker,” zegt Nathalie Muylle. “De federale ploeg is een mix van ervaring, talent en gezond verstand. Samen met Franky, Katrien, Felix, Margot, Frank en Kato voer ik de lijst aan. Met Joachim Coens hebben we een sterke lijstduwer en Lynn Callewaert en Jeroen Vandromme krijgen kansen als opvolgers. Samen gaan we voor een sterke West-Vlaamse stem in Brussel.”

Dit is de voorlopige lijst voor de Kamer bij CD&V West-Vlaanderen: Lijsttrekker: Nathalie Muylle (54) 2e plaats: Franky Demon (47) 3e plaats: Katrien Desomer (45) 4e plaats: Felix De Clerck (39) 5e plaats: Margot Desmet (30) 6e plaats: Frank Casteleyn (68) 7e plaats: Kato Hoogstoel (23) Lijstduwer: Joachim Coens (57) 1ste opvolger: Lynn Callewaert (33) 2e opvolger: Jeroen Vandromme (44)

Provincieraadverkiezingen

Provinciaal voorzitter CD&V West-Vlaanderen Kris Declercq: “Met Hilde Crevits en Nathalie Muylle heeft CD&V West-Vlaanderen twee ijzersterke lijsttrekkers richting 9 juni 2024. Ook voor de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 schuiven we met Bart Naeyaert, Els Roelof, Jean de Bethune, Els Kindt, Lies Laridon en Christof Dejaegher tonnen ervaring en deskundigheid naar voor.”

“De bekendgemaakte bijkomende kandidaten tonen aan dat CD&V West-Vlaanderen inzet op ervaring maar ook op vernieuwing en verjonging. Daarmee staat de partij sterk om de strijd aan te gaan in 2024. Maar het werk is nog niet af, er zijn nog heel wat sterke kandidaten die de lijst zullen vervoegen. Daar wordt de komende dagen en weken verder werk van gemaakt.”