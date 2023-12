Nieuwe Brugse partij L99 bundelt krachten op nationaal niveau binnen kartelpartij “Voor U” van Els Ampe

Op woensdag 21 december wordt een gedenkwaardig moment vastgelegd in de Vlaamse politiek, wanneer diverse nieuwe partijen van Limburg tot West-Vlaanderen ( Vista, Vrijheid, Pro, Ivan Sabbe, Peter Verlinde) zich samensmeden tot een gezamenlijk front onder de naam “Voor U”. L99, gevestigd in Brugge, West-Vlaanderen, is verheugd deel uit te maken van dit kartelpartij en kondigt met enthousiasme hun deelname aan, met behoud van hun eigen unieke identiteit.

L99, als een opkomende nieuwe democratische en neutrale partij in de West-Vlaamse kieskring, brengt een verfrissende dynamiek in de Vlaamse politieke arena. Het is een diverse groep die bestaat uit professionals in de zorg, havenarbeiders, militairen, zelfstandigen, en individuen die zich inzetten voor diverse sociale verenigingen en vrijwilligerswerk.

De onze leden vertegenwoordigen het volledige politieke spectrum, van links tot rechts: “We geloven niet in het huidige starre links-rechts politieke systeem, dat naar onze mening alleen maar stagnatie bevordert”, zegt de partij in een persbericht.

“Met een breed scala aan ervaringen, variërend van betrokkenheid bij doven- en blindenverenigingen tot ondersteuning van personen met beperkingen, en actieve participatie in het bestuur van organisaties die de graven van oud-strijders en verzetsstrijders koesteren, tonen wij onze betrokkenheid bij diverse maatschappelijke aspecten.”

Inclusiever en daadkrachtiger

“L99 is vastbesloten om een stem te geven aan allen die zich vergeten voelen door het huidige politieke systeem en streeft naar een inclusievere en daadkrachtigere benadering van de politiek.”

“Als L99 geloven we in een nieuwe koers voor de Vlaamse politiek. We pleiten voor democratische waarden en neutraliteit, en we spreken ons uit tegen de huidige politieke structuur die, naar ons inzicht, verouderd is en niet langer de behoeften van onze gemeenschap weerspiegelt.”

Politieke renovatie

“Onze visie gaat verder dan politieke vernieuwing; we willen politieke renovatie,” verklaren Guy Brunet, partijondervoorzitter en Kurt Lycke partijvoorzitter binnen L99. “Het is de hoogste tijd dat politici het goede voorbeeld geven door eerst in hun eigen structuur te snijden en volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissingen. We streven naar een politiek landschap dat transparant, verantwoordelijk en dienstbaar is aan de belangen van het volk.”

“Daarnaast zijn wij als L99 betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven, lokaal bij de mobiliteit van het voetbalstadion dossier van Club Brugge tot ook eigen initiatieven waaronder een veelbelovend project dat zich richt op de graven van oud-strijders en verzetsstrijders,” gaat het persbericht verder. “Hoewel we nu nog niet alle details kunnen prijsgeven, kijken we ernaar uit om binnenkort meer te delen over dit inspirerende initiatief dat getuigt van ons diepgewortelde engagement voor gemeenschapsopbouw en herdenking.”

L99 is alleszins vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan het politieke landschap van Vlaanderen.