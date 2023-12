N-VA stelt West-Vlaamse namen van topkandidaten voor verkiezingen van volgend jaar voor

N-VA West-Vlaanderen heeft haar lijsten rond voor de parlementsverkiezingen van 9 juni 2024. Sander Loones en Jean-Marie De Decker worden de kopmannen voor het Vlaams parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat was al bekend. En nu zijn ook de andere kandidaten beslist. Vandaag worden de eerste vijf plaatsen en de lijstduwers voor de beide lijsten bekendgemaakt, samen met de West-Vlaamse kandidaten op de Europese N-VA-lijst. “Meer West-Vlaanderen in Brussel! Daar zorgen we met onze lijsten voor. Nieuw talent versterkt ervaren experten”, vat Loones samen.

Zo wordt Eva Ryde de running mate van Sander Loones. Eva is vandaag schepen in de stad Ieper en zal op de Vlaamse lijst de tweede plaats innemen. De top vijf wordt vervolledigd door Bert Maertens, Vlaams Parlementslid en burgemeester in Izegem (plaats 3), Gijs Degrande, voormalig schepen in Beernem en fractiemedewerker buitenlands beleid in het Vlaams parlement (4) en Griet Van Ryckeghem, schepen in Menen (5).

Ook voor de Kamer was de kopman reeds bekend: Jean-Marie De Decker, onafhankelijk Kamerlid en burgemeester van Middelkerke is lijsttrekker. Uittredend Vlaams parlementslid Maaike De Vreese uit Brugge komt op de tweede plaats. Op de derde plaats staat Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Kortrijk Axel Ronse, gevolgd door schepen in Oostende Charlotte Verkeyn. Arts en gewezen kamerlid Ann Capoen uit Brugge staat op de vijfde plaats.

Op de Europese lijst zal u Geert Bourgeois, Europees parlementslid en voormalig Vlaams minister-president, als lijstduwer terugvinden. En zal Daphne Dumery, advocate en gewezen Kamerlid en Burgemeester van Blankenberge op de vierde plaats staan. Ook Europees staan Ilse Coopman, gemeenteraadslid in Brugge (plaats 8) en Analucia Moreno Concha uit Kortrijk (vierde opvolger).

“De verkiezingen worden enorm belangrijk. Onze welvaart staat op het spel”, benadrukt Sander Loones. “Waar Brussel nood aan heeft? Minder show, meer West-Vlaanderen! En dat brengen wij met onze N-VA kandidaten: mensen die hard werken, die kiezen voor onze lokale ondernemers en lokale verenigingen, en die met gezond verstand willen besturen. Mensen die uw vertrouwen en uw stem waard zijn. ”

Vlaams Parlement

Lijsttrekker Sander Loones (lijsttrekker, 44 jaar, Koksijde-Oostduinkerke) is vandaag parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze legislatuur specialiseerde Sander zich in de begroting, waarbij hij rechtstreeks aan de basis lag van het onslag van twee staatssecretarissen. Hij is ook expert institutionele zaken en neemt voor de N-VA een belangrijke positie in bij onderhandelingen over de staatshervormingen. Van 2014 tot 2018 was hij Europees Parlementslid en ook even federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel I.

Eva Ryde (plaats 2, 39 jaar, Ieper) studeerde pedagogie en was een tijd werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Ze is sinds 2007 gemeenteraadslid voor de N-VA en werd zowel in 2013 als in 2019 verkozen tot schepen in haar stad Ieper. Deze legislatuur is ze voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is ze in Ieper bevoegd voor welzijn, financiën, senioren, onderwijs en kerkfabrieken.

Bert Maertens (plaats 3, 42 jaar, Izegem) werd in 2010 Kamerlid, op amper 28-jarige leeftijd. Sinds de parlementsverkiezingen van 2014 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger, waar hij zich toelegt op de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken en Binnenlands Bestuur. Sinds 2013 is Bert ook burgemeester van Izegem.

Gijs Degrande (plaats 4, 42 jaar, Beernem) richtte in 2008 N-VA Beernem op en was er van 2013 tot 2018 eerste schepen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 haalde hij het hoogste aantal voorkeurstemmen in Beernem. Door een monsterverbond van de andere partijen werd z’n lokale N-VA-afdeling echter naar de oppositiebanken verwezen. Gijs werkt sinds 2007 op de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. Hij legt er zich toe op de commissies Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Griet Vanryckeghem (plaats 5, 49 jaar, Menen) is al ruim 25 jaar leerkracht Geschiedenis. Die ervaring neemt ze mee in haar engagement als politica. In 2013 werd Griet in haar thuisstad Menen namelijk verkozen tot schepen en ijvert ze dagelijks voor cultuur, onderwijs en erfgoed. Tien jaar beleidservaring inspireren Griet om op deze domeinen mee te denken op Vlaams niveau.

Medelijstduwer Cathy Coudyser (54 jaar, Knokke-Heist) is sinds 2012 parlementslid. In 2014 zette ze de stap naar het Vlaams parlement en focuste ze op thema’s die voor West-Vlaanderen bijzonder belangrijk zijn: toerisme, cultuur, erfgoed en visserij. Als voorzitter van de commissie buitenlands beleid kreeg ze vanuit die functie de kans om de unieke positie van Vlaanderen op de kaart te zetten in het buitenland. Omdat ze ook kansen wil geven aan nieuw talent duwt ze de West-Vlaamse lijst mee. Daarmee geeft Cathy aan dat ze zich voortaan wil focussen op haar thuisgemeente Knokke-Heist. Daar trekt ze in kartel naar de kiezer om op die manier een waardig alternatief aan de inwoners van de kuststad aan te bieden.

Lijstduwer voor de N-VA wordt Wilfried Vandaele (64 jaar, De Haan). Na zijn studies Germaanse Filologie en Pers- en Communicatie-wetenschappen ging Wilfried aan de slag bij onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij en het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Sinds 1988 zetelt hij in de gemeenteraad van De Haan en in 2019 werd hij er burgemeester. Van 1994 tot 2009 was hij provincieraadslid en sinds 2009 zetelt Wilfried in het Vlaams Parlement. Daar is hij momenteel de fractieleider voor de N-VA.

Kamer

Eind september raakte reeds bekend dat Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (71 jaar) onafhankelijk lijsttrekker wordt van de N-VA-lijst voor de Kamer in West-Vlaanderen. Ook in 2019 stond hij op de N-VA-lijst. Als lijstduwer behaalde hij toen bijna 41.000 voorkeurstemmen en werd daarmee de tweede verkozene. Jean-Marie Dedecker is een zakenman en politicus. Hij werd bij het brede publiek bekend als de succesvolste nationale judocoach ooit (1981-2000). Onder zijn leiderschap haalden de Belgische judoka’s samen 143 medailles op Olympische spelen, WK’s en EK’s. Jean-Marie Dedecker is al een kwarteeuw politicus en is naast columnist bij Knack.be ook een succesvol auteur van 6 Belgische politieke bestsellers, waarvan ‘Rechts voor de Raap’(2006) met ei zo na 40.000 verkochte exemplaren, nog steeds het best verkochte politieke boek van Vlaanderen is.

Criminologe Maaike De Vreese (plaats 2, 39 jaar, Brugge) werkte sinds 2008 bij de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ondersteunde als expert de politie en inspectiediensten op het terrein bij operationele acties rond illegale tewerkstelling, mensenhandel en –smokkel. In 2014 startte Maaike op het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken als veiligheidsadviseur, waar ze onder meer bevoegd was voor het terugkeerbeleid, de aanpak van de transmigratieproblematiek en dossiers criminele en geradicaliseerde vreemdelingen. In 2019 werd Maaike Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. In het Vlaamse halfrond focust ze zich op de beleidsdomeinen integratie en inburgering, arbeidsmigratie, transmigratie, de haven van Zeebrugge, lokale economie en kernversterking. In Brugge wordt Maaike de lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.

Axel Ronse (plaats 3, 42jaar, Kortrijk) groeide op in Varsenare en woont al verschillende jaren in hartje Kortrijk. In 2005 studeerde hij af als licentiaat filosofie; in 2016 behaalde hij een MBA aan de Vlerick Business School. Sinds 2014 zetelt Axel in het Vlaams Parlement. Hij ontpopte zich tot één van de actiefste Vlaams Parlementsleden en is vooral bekend als N-VA ‘kopman’ voor het thema ‘werk’. Sinds januari 2019 is hij ook schepen van cultuur in Kortrijk. Voor hij in de politiek stapte was hij directeur bij UNIZO.

Charlotte Verkeyn (plaats 4, 34 jaar, Oostende) studeerde af als Master in de Rechten en werkt als advocate. In 2019 werd ze schepen van Ondernemen en voorzitter van het Havenbedrijf in Oostende. De voorbije jaren nam ze verschillende initiatieven om duurzame werkgelegenheid te creëren en nieuwe investeringen in haar stad mogelijk te maken.

Na haar studies geneeskunde ging An Capoen (plaats 5, 41 jaar, Brugge) aan de slag als pathologe in het ziekenhuis van Veurne. Tussen 2014 en 2019 was An federaal volksvertegenwoordiger en volgde ze voornamelijk buitenlandse zaken en gezondheidszorg op.

Medelijstduwer Brecht Vermeulen (54 jaar, Roeselare) werkt als consultant en vastgoedmakelaar. Hij is fractieleider van de N-VA in de gemeenteraad in Roeselare, voorzitter van de Watergroep en Aquaflanders en bestuurder bij onder meer AZ Delta en vzw Het Portaal. Vermeulen was Kamerlid van 2014 tot en met 2018 waar hij voorzitter was van de Commissie Binnenlandse Zaken en de werkgroep politieke vernieuwing. Velen kennen Brecht ook als de doedelzakspeler op het huwelijksfeest van N-VA-voorzitter Bart De Wever in 2009.

Lijstduwer voor de Kamer is Marc Descheemaecker (68 jaar, Middelkerke). Marc studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de universiteit Antwerpen en Europese Economie aan het Europa College te Brugge. Hij werkte voor grote bedrijven in binnen en buitenland, maar werd vooral bekend als CEO van NMBS. Later werd hij voorzitter van de raden van bestuur van Brussels Airport, De Lijn en Lantis. Hij is ook bestuurder bij verschillende bedrijven, was in 2000 initiatiefnemer van “ondernemers tegen racisme” en is auteur van twee boeken “Dwarsligger” en “Dood Spoor”.

Europees Parlement

De 73-jarige Geert Bourgeois is lijstduwer voor de Europese lijst van de N-VA. Het politieke palmares van Geert Bourgeois is redelijk indrukwekkend. De Izegemnaar stond mee aan de wieg van zijn partij, hij was een actief federaal en Vlaams parlementslid, was tien jaar lang minister in de Vlaamse regering en bestuurde Vlaanderen uitstekend als minister-president van 2014 tot 2019. Geert zetelt sinds de verkiezingen van 2019 in het Europees Parlement en is er de delegatieleider van de N-VA.

Daphné Dumery (plaats 4, 49 jaar, Blankenberge) studeerde Criminologie en Rechten en runt beroepshalve een advocatenkantoor. Van 2010 tot en met 2014 was ze voor de N-VA volksvertegenwoordiger in de Kamer waarbij ze actief was rond thema’s als arbeidsmigratie, de hervorming van justitie en de visumwetgeving. Sinds de lokale verkiezingen van 2012 zetelt Daphne in de gemeenteraad van Blankenberge. Van 2014 tot en met 2018 was ze er eerste schepen en in de eerste helft van de huidige legislatuur burgemeester.

Ilse Coopman (plaats 8, 31 jaar, Brugge) is van opleiding historica en werkt voor Howest als coördinator van een Europees onderwijsproject. Daarnaast geeft ze les aan internationale studenten en werkt ze aan onderwijsinnovatie. Coopman is gemeenteraadslid, voorzitter van Jong N-VA Brugge en ondervoorzitter van N-VA Brugge. Ilse is actief in verschillende verenigingen en EHBO-vrijwilliger bij Het Vlaamse Kruis.

Analucia Moreno Concha (4de opvolger, 33 jaar, Kortrijk) is geboren in Mexico, woont intussen acht jaar in Vlaanderen en leerde in die periode Nederlands. Ze is actief binnen de N-VA-afdeling van Kortrijk en werkt als marketing manager bij Vlaggen Waelkens in Oostrozebeke. In haar vrije tijd is Analucia lid van kunstencollectie Magnolia Collective.