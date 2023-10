Mercedes Van Volcem zal Vlaamse Open VLD-lijst niet trekken: “Wil mijn stadsgenoot Jasper Pillen alle kansen geven”

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) is niet langer kandidaat om in juni 2024 de Vlaamse liberale lijst in onze provincie te trekken. Ze steunt de kandidatuur van haar jongere Brugse stadsgenoot Jasper Pillen.

“Natuurlijk had ik graag met volle goesting verder gedaan maar het is een heel moeilijke tijd voor onze de partij. Als een leeuw in kooi heb ik getoerd – 24 jaar inzet – maar na overleg donderdagavond met mijn dochter heb ik de knoop doorgehakt”, zegt Mercedes Van Volcem.

Pijn

“Hoewel ik de strijd kon aangaan en veel goeie kaarten had, heb ik beslist om de toekomst van mijn stadsgenoot Jasper Pillen alle kansen te geven. Ik steun de kandidatuur van mijn collega schepen Jasper Pillen als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.”

Mercedes Van Volcem geeft toe dat het pijn doet om afstand te nemen van wat ik heel graag deed: “Maar mijn dochter zei dat ik talent niets in de weg mag leggen die de toekomst zou hypothekeren. Ik lichtte Jasper reeds in. Ik zal hem steunen in zijn campagne in deze moeilijke tijd.”

Kafka

“Ik was met veel passie parlementslid en streed voor diverse dossiers. Ik streed voor afschaffing van erfbelastingen, een menselijke en niet onverschillige overheid en tegen Kafka en tegen levenslange sociale huur. Het was een vurige tijd maar mijn kandidatuur handhaven zou zowel Jasper als mezelf schaden. Daarom kies ik voor de toekomst”, aldus de Brugse politica.

Mercedes Van Volcem, die schepen van Financiën en Openbaar Domein is in Brugge, wil zich nu vooral concentreren op de gemeenteraadsverkiezingen. “Mijn hart ligt in de stad”, fluisterde ze ons eerder deze week toe. De voorbije dagen deed het gerucht de ronde dat de politica een goede plaats op een federale lijst ambieerde. Maar ze is resoluut: “Ik ben geen kandidate voor de federale verkiezingen.”

VOOR BRUGGE

Wellicht is Mercedes’ beslissing deels ook ingegeven door de malaise binnen Open VLD. Ze steunde openlijk haar partijgenote Gwendolyn Rutten, die vorig weekend naast de post van justitieminister greep en vond dat een vrouw de Vlaamse lijst in Antwerpen moest trekken. Ze komt voor de lokale verkiezingen op met de lijst VOOR BRUGGE, om niet teveel geassocieerd te worden met Open VLD, dat in vrije val is.

Jasper Pillen reageert als volgt: “Respect voor deze moedige beslissing van Mercedes. Het is fijn dat parlementsleden met jaren ervaring op de teller zich achter mijn kandidatuur scharen en zo de vernieuwing omarmen. Daar put ik veel energie uit.”