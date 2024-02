Mercedes Van Volcem (52) uit Brugge verzoent zich met Quickie en krijgt tweede plaats op federale kieslijst van Open VLD

Open VLD heeft de lijsten goedgekeurd voor de federale verkiezingen. Opmerkelijk feit: de Brugse Mercedes Van Volcem verhuist van het Vlaams naar het Federaal Parlement. Ze krijgt er de tweede plaats toebedeeld, na lijsttrekker Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk. Twee voormalige politieke vijanden binnen Open VLD hebben zich verzoend. Quickie moest volgens Mercedes wel anderhalve maand aandringen….

“Er is veel om voor te strijden”, zegt de Brugse Mercedes Van Volcem (52). Zij zetelt al vijftien jaar in het Vlaams parlement en is al twaalf jaar schepen van begroting, financiën en openbaar domein in Brugge. Samen met Vincent Van Quickenborne, federaal parlementslid en burgemeester van Kortrijk, stapt zij naar de West-Vlaamse kiezer.

Eerder moest Mercedes Van Volcem de duimen leggen voor haar stadsgenoot en schepen Jasper Pillen, want die mag de Vlaamse lijst trekken. Open VLD diende daarom een andere oplossing voor Mercedes Van Volcem uit te dokteren. Ze verhuist nu naar de federale lijst, op nummer twee, na voormalig justitieminister Vincent Van Quickenborne.

Geen taxshift

“De inzet is duidelijk: ik wens te strijden voor een liberale samenleving. De partij staat er niet goed voor in de peilingen, maar ik zal strijden als een ‘Viking’ voor een liberale samenleving”, benadrukt Mercedes Van Volcem. “Onze liberale samenleving staat onder druk door extremen die onze vrijheden en verworvenheden wensen af te nemen. De komende jaren willen ook andere traditionele partijen mensen straffen die na jaren hard werken iets hebben opgebouwd.

“Ik wil geen taxshift, maar minder belastingen voor de mensen en ondernemers. Wie een vast loon ontvangt van zijn werkgever, zal meer overhouden en wie onderneemt en bewust is van alle belastingen zal meer adem hebben om te investeren”, aldus de Brugse politica, die met haar kennis van begroting en financiën wil inzetten op de fiscale hervorming.

Goed boeren

“Het plan van Van Peteghem is me gekend, de voorstellen van Melissa De Praetere ook en dat ziet er niet goed uit voor ondernemers en mensen die werken en al iets hebben opgebouwd”, gaat Van Volcem verder. “Melissa zegt ‘een euro is een euro’ en wil arbeid en eigendom evenveel belasten. Wel, dan garandeer ik je dat iedereen die al 20 jaar werkt en iets heeft opgebouwd na 50 procent belastingen straks nog eens belastingen zal moeten betalen. Daar pas ik voor.”

“Iedereen wil goed boeren, dus moeten we ook wie goed heeft geboerd en al veel belastingen heeft betaald niet nog eens straffen. Zo ga je collectief achteruit en wordt enkel de staat rijker. De staat moet zuiniger zijn en efficiënter met haar middelen omspringen. Het is voor mij belangrijk dat koopkracht wordt behouden en dat wil ik realiseren met belastingsverminderingen voor mensen die werken”, aldus Mercedes Van Volcem, die het tarief van de vennootschapsbelasting voor KMO’s van 25 naar 15 procent wil brengen en de belasting op woninghuur wil tegenhouden.

Droom

“Ik heb me geëngageerd voor Open VLD én Vincent Van Quickenborne op die voorwaarde. Ik wil al twintig jaar naar het federaal parlement. Toen ik in 2003 voor het eerst opkwam, was dat op de Kamerlijst met de slogan ‘De Mercedes van het Volk’. Als jonge advocate droomde ik ervan minister van Justitie te worden.”

“Mijn vader was politiecommissaris. Veiligheid en binnenlandse zaken vind ik dus belangrijk, net als de pensioenhervorming. Ik ben ook voorstander van halftijds pensioen vanaf 62 tot 67 jaar. Zo kan je mensen aanmoedigen door te doen, maar op een haalbare manier.”

Geen vrienden

“Ik denk dat Vincent en ik een sterk duo vormen vanuit de twee grootste steden van West-Vlaanderen: het Texas van West-Vlaanderen en het Noorden van West-Vlaanderen met een haven maar met focus op zorg en onderwijs. Het verheugt mij dat Vincent voor mij koos op plaats nummer 2. Hij vroeg het al begin december, maar ik heb de beslissing uiteraard afgetoetst met mijn familie en vrienden.

“Je ademt politiek dus ga ervoor, zei iedereen rond om mij. Ik geef het toe: Vincent en ik waren nooit goeie vrienden. Vincent heeft me twintig jaar niet gewild op 2. Nu wou hij dat wel en wou hij een grote verzoening. Hij zei dat het hem speet dat hij me vijf jaar geleden zo had gekwetst.

Volgehouden

“Hij heeft volgehouden en ik heb ja gezegd, hoewel ik van de eerste seconde wist dat ik ja ging zeggen. Ik ben niet rancuneus, wel eens boos. Maar ik ben vooral blij dat we samen een duo vormen en elkaar hebben gevonden. Alleen als je samenwerkt en samen strijdt, kan je vooruitgaan. De mensen hebben er recht op.”

“Vincent heeft een luchtgitaar. Ik heb drie gitaren, maar als ik speel… herkennen ze mijn liedjes niet. Dus we hebben allebei iets met gitaren”, besluit Mercedes Van Volcem lachend.