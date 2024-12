Margot Buyl (24) uit Blankenberge versterkt nationaal bestuur Jongsocialisten

Margot Buyl (24) uit Blankenberge is verkozen tot nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten. Met haar ervaring en betrokkenheid bij sociale thema’s wil ze jongeren een sterkere stem geven en bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving.

Margot Buyl (24) uit Blankenberge treedt toe tot het nationaal bestuur van de Jongsocialisten, de jongerenbeweging van Vooruit. Ze combineert haar studie Master Gender en Diversiteit aan de UGent met een voltijdse job en een sterke inzet voor sociale thema’s. Als vrijwilliger bij het Rode Kruis en Gendercontact West-Vlaanderen zet ze zich in voor kwetsbare groepen, en recent richtte ze een nieuwe afdeling van Hart Boven Hard op in Blankenberge. Met haar verkiezing wil Margot zich inzetten om de stem van jongeren krachtiger te laten klinken en thema’s zoals armoede, mentale gezondheid en gelijke kansen hoger op de politieke agenda te krijgen.

Vechten voor kansen

“Mijn eigen achtergrond heeft me gevormd,” vertelt Margot. “Ik weet wat het betekent om te moeten vechten voor je kansen. Daarom wil ik jongeren inspireren om niet alleen hun stem te laten horen, maar ook om samen actie te ondernemen. Of het nu gaat om betaalbaar wonen, eerlijke kansen in het onderwijs of mentale gezondheidszorg: samen kunnen we het verschil maken.”

Als nieuw gezicht in het nationaal bestuur wil Margot de Jongsocialisten sterker en zichtbaarder maken. “We moeten een beweging zijn die de status quo durft uitdagen en sociale rechtvaardigheid bovenaan de agenda plaatst. Mijn doel is om jongeren niet alleen hoop te bieden, maar ook concrete oplossingen. Wij zijn de generatie die verandering kan afdwingen.”

Met haar verkiezing brengt Margot een duidelijke ambitie en nieuwe energie naar het nationaal bestuur. Ze wil het engagement van jongeren versterken en hen verbinden met politieke actie. “Een stap vooruit, zowel voor Blankenberge als voor de Jongsocialisten”, klinkt het.