Kandidaten uit Zuid-West-Vlaanderen voor Open VLD bekend: “Evenwicht tussen ervaren en jonge nieuwe gezichten”

In restaurant Billy Ray in Kortrijk maakten lijsttrekkers Vincent Van Quickenborne (federaal) en Jasper Pillen (Vlaams) hun kandidaten uit Zuid-West-Vlaanderen bekend. Op die lijst staan zowel bekende als nieuwe gezichten. “Onze inzet is duidelijk: meer groei, meer jobs, meer netto.”

Bert Verhaeghe (41 jaar) uit Wervik krijgt de derde plaats op de federale lijst. Dat is een plekje hoger dan bij de federale verkiezingen in 2019. Gisteren al werd bekend dat Mercedes Van Volcem uit Brugge de tweede plaats op die lijst krijgt. Met Verhaeghe is de top drie van de federale lijst dus volledig gekend.

Ook lijsttrekker Michael Vannieuwenhuyze (42) van Team Harelbeke komt op de lijst van Van Quickenborne. Hij is mededuwer van de opvolgerslijst.

Ook op de opvolgerslijst, staat de jonge fractieleider van gemeentebelangen in Avelgem Simon Vandendriessche. Vandendriessche is nog maar 25 jaar, maar al aan zijn tweede nationale verkiezing toe. Deze keer staat hij op de zesde opvolgersplaats.

Vlaamse Lijst

Op de Vlaamse lijst is Maxim Laporte (32) uit Waregem de hoogst geplaatste uit de regio. Het gemeenteraadslid uit Waregem staat op de achtste plek.

Ook Fanny Decock (52) uit Kuurne doet mee aan de Vlaamse verkiezingen. Zij staat op de 11de plaats.

Op de 14de plaats staat een nieuw gezicht uit Wervik. Melany Gadeyne (40) zal de kleuren van Open VLD mee verdedigen richting 9 juni.

Op plaats 18 en 19 staan twee schepenen uit de regio. Op 18 staat Kortrijks schepen van Economie en Sport Wouter Allijns (42) en op 19 Avelgems schepen van Financiën Caroline Valck (52)

Op de opvolgerslijst vinden we op plaats 7 de jongste kandidaat voor Open VLD in West-Vlaanderen terug. Dat is Bo D’Alwein (22) uit Kortrijk. Hij is namens Jong VLD Nationaal afgevaardigd in de partijraad van Open VLD.

Ook Deerlijk is vertegenwoordigd op de Vlaamse lijst. Op plaats 12 staat voorzitter van Open VLD Deerlijk Kris De Leeuw (61).

Souad Abihi uit Kortrijk tweede opvolger Europees

Maandag maakte Open VLD bekend dat vier jongeren de opvolgerslijst van Open VLD voor het Europees parlement zullen trekken. Na nationale Jong VLD voorzitter Sepp Tyvaert, die eerste opvolger staat, volgt Souad Abihi (34) uit Kortrijk als tweede opvolger.

Vincent Van Quickenborne, lijsttrekker federale lijst: “We hebben in Zuid-West-Vlaanderen telkens zeer sterke kandidaten op onze lijsten staan. Ook deze keer: met Bert, Simon en Michael hebben we drie heel sterke jonge, lokale mandatarissen op onze lijst staan. We vormen samen een heel goed team voor Zuid West-Vlaanderen. Onze inzet is duidelijk: meer groei, meer jobs, meer netto.”

Jasper Pillen, lijsttrekker Vlaamse lijst: “Als Bruggeling doet het me een groot plezier dat Zuid-West-Vlaanderen talrijk is vertegenwoordigd op onze Vlaamse lijst. Er zit veel talent in deze regio en dat zien we op deze lijst. Ook hier hebben we een mooie combinatie van jonge en nieuwe gezichten, aangevuld met sterke lokale mandatarissen. We trekken allemaal aan één zeel richting 9 juni: meer groei, meer jobs, meer netto.”