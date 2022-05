Joachim Coens stapt vervroegd op als CD&V-voorzitter na slechte resultaten in peiling en wil zich focussen op burgemeesterschap in Damme

CD&V-voorzitter Joachim Coens, tevens burgemeester van Damme, zal de partijraad van CD&V volgende week vragen om vervroegde voorzittersverkiezingen uit te schrijven. Hij reageert daarmee op ‘De Stemming’, het onderzoek naar de kiesintenties van de Vlaming in opdracht van VRT NWS en De Standaard. Zelf is hij geen kandidaat om zichzelf op te volgen.

Volgens ‘De Stemming’ zou slechts 8,7 procent van de bevraagden nog voor CD&V stemmen.

“Bijzonder pijnlijk”

“Die peiling is voor ons dramatisch”, erkent voorzitter Coens. “Vooral voor onze militanten, die zich dagdagelijks voor de christendemocratie inzetten op het terrein, is dit bijzonder pijnlijk.”

De partijraad beslist donderdag over de vraag van de voorzitter. Diens mandaat liep normaal tot december, maar in het belang van de partij zou hij het een goede zaak vinden om al vroeger op zoek te gaan naar een opvolger.

Consensuskandidaat

Coens blijft wel voorzitter tot aan de verkiezing. De partijraad beslist wanneer die kan worden georganiseerd. Coens geeft alvast duidelijk aan zelf geen kandidaat meer te zullen zijn.

In CD&V-rangen is al enige weken te horen dat er wordt gezocht naar een consensuskandidaat. Een echte strijd voor de positie wordt niet wenselijk geacht.

Sammy Mahdi

Coens vindt het belangrijk dat de partij tegen de start van het nieuwe politieke jaar, in september, een nieuwe voorzitter heeft. Coens wil zich niet uitspreken over mogelijke opvolgers, maar noemt Sammy Mahdi wel een talent.

“Ik wou absoluut het congres rond de nieuwe huisstijl en inhoud (op 23 april, red.) nog doen”, zegt Coens. “Daarna ben ik beginnen nadenken of ik mij opnieuw kandidaat zou stellen.”

Stroomversnelling

De nieuwe peiling was volgens de voorzitter niet helemaal een verrassing, maar heeft de zaken toch in een stroomversnelling gebracht. “Ik heb een nieuwe organisatiestructuur geïnstalleerd, nieuwe mensen geïntroduceerd, mee een federale regering gevormd, de inhoud en de vorm vernieuwd”, zegt hij.

“Maar deze peiling is dramatisch voor de militanten en de mandatarissen. Ik wil daar absolute verantwoordelijkheid voor nemen. Ik denk dat iemand anders nu best verder bouwt.”

Burgemeesterschap

Coens wil zich niet uitspreken over mogelijke geschikte kandidaten om hem op te volgen. Ook niet over staatssecretaris Sammy Mahdi, die het vaakst over de tongen gaat. “Maar Sammy Mahdi is een talent, dat is absoluut zo”, aldus Coens.

Eenmaal zijn voorzitterschap ten einde is, wil de Dammenaar naar eigen zeggen het hoofd leegmaken en zich opnieuw concentreren op zijn burgemeesterschap. (RED/Belga)