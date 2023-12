Joachim Coens aangeduid als lijstduwer voor de Kamer

Joachim Coens prijkt bij de verkiezingen volgend jaar als lijstduwer op de CD&V-lijst voor de Kamer. Na zijn afscheid als partijvoorzitter leek hij nochtans genoeg te hebben van nationale politiek. “Er zijn veel federale thema’s die ook lokaal belangrijk zijn”, zegt Coens.

Terug naar Brussel?

Trekt burgemeester Joachim Coens dan toch weer naar Brussel, een kleine twee jaar na zijn passage als nationaal partijvoorzitter van CD&V? De kans is niet onbestaande. “Als lijstduwer is het zeker niet evident om verkozen te geraken, daar moet ik eerlijk in zijn, maar het is niet onmogelijk en ik wil er zeker voor gaan”, zegt Coens. “Het is lijsttrekker Nathalie Muylle (huidige kamerlid en schepen in Roeselare, red.) die me gevraagd heeft om zo de lijst te steunen. Het zijn heel belangrijke verkiezingen die eraan komen, dus er zijn weinig argumenten om het niet te doen. De burgemeester van Jabbeke (Frank Casteleyn, red.) staat trouwens ook op de lijst.”

“Het klopt dat ik na mijn voorzitterschap had laten verstaan dat ik het wel wat gezien had met ‘Brussel’, maar een voorzitterschap is van een andere orde dan een lijst ondersteunen. En als ik zou verkozen worden: een parlementair mandaat is perfect te combineren met het burgemeesterschap. Ik laat de Dammenaars dus zeker niet in de steek.” Coens schuift een aantal thema’s naar voor waar hij zich wil op richten. “Op het federale niveau zitten veel thema’s die me interesseren en die ook op lokaal vlak belangrijk zijn”, klinkt het. “Ik denk dan aan economie: hoe als lokale ondernemer stand houden in een steeds meer geglobaliseerde wereld? Ook veiligheidsvraagstukken interesseren me: defensie, de marine in onze regio, de Noordzee en daaraan verbonden ook het klimaat. Net als de organisatie van de veiligheidsdiensten. Naar mijn mening zouden we moeten gaan naar ‘veiligheidszones’ in plaats van de huidige politiezones die te klein zijn en de brandweerzones die te groot zijn.” Joachim Coens was al Vlaams parlementslid (van 1995 tot 2001), schepen (van 1995 tot 2014), nationaal partijvoorzitter van CD&V in de periode 2019-2022 en nu burgemeester.