Jeremie Vaneeckhout en Matti Vandemaele Groen-lijsttrekkers in West-Vlaanderen

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout werd zaterdag door de West-Vlaamse leden als lijsttrekker aangeduid voor de Vlaamse verkiezingen. Op de federale lijst lanceren de groenen een nieuw gezicht met Matti Vandemaele, voormalig directeur bij Peace Village, een internationaal jeugdverblijfcentrum met een stevige educatieve werking.

“Dat er nood is aan ambitieus, eerlijk klimaatbeleid dat weten de inwoners van West-Vlaanderen als geen ander: nog geen maand geleden stond heel de Westhoek onder water en toch was er amper aandacht voor. Wij willen de West-Vlamingen hun stem vertolken in de parlementen zodat ze wél gehoord en gezien worden”, klinkt het bij Vaneeckhout en Vandemaele.

Anders dan bij andere partijen zijn het de leden van Groen die beslissen over de lijstvorming. Vaneeckhout, huidig covoorzitter bij Groen, voert de Vlaamse kieslijst aan. “Traditionele partijen lijken soms niet meer door te hebben dat ze aan politiek doen voor mensen. Hoe verklaar je anders dat het recht op goeie, betaalbare zorg voor iedereen vandaag niet verzekerd is? Naast eerlijk klimaatbeleid wordt zorg een van de grote strijdpunten voor mij tijdens de campagne en nadien in het parlement”, klinkt het strijdlustig bij Vaneeckhout.

Naast de ervaren Vaneeckhout kozen de West-Vlaamse leden voor een nieuw gezicht om de federale kieslijst te trekken. De eer valt te beurt aan Matti Vandemaele uit Kortrijk. “Ik heb in mijn professioneel verleden heel wat jongeren ontmoet. Allemaal vol dromen, maar niet allemaal kregen ze dezelfde kansen. Groen is er voor al die jongeren die op zoek zijn naar een bondgenoot om die drempels weg te werken.”

Vandemaele kan rekenen op de steun van afscheidnemend federaal fractieleider Wouter De Vriendt, die met zijn ervaring de federale lijst tijdens de campagne zal duwen.

Nog meer nieuwe namen

De tweede plaats op de Vlaamse lijst gaat naar voormalig atlete Veerle Dejaeghere die jarenlange ervaring heeft in de lokale politiek en zich opmaakt voor haar nationaal debuut. De derde plaats gaat naar Oostends schepen Natacha Waldmann. Bij de opvolgers maakt de jonge Paola Travella, voormalig covoorzitster van Jong Groen, haar opwachting.