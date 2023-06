In 9 West-Vlaamse gemeenten al naast papieren kiesbrief ook digitale versie in juni 2024: “Papierloze communicatie centraal”

Voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 zal in minstens 9 West-Vlaamse gemeenten de kiesbrief digitaal in de mailbox verschijnen, naast de fysieke papieren kiesbrief. Dit kadert binnen het project Gemeente zonder Gemeentehuis van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De inwoners van Brugge, Deerlijk, Harelbeke, Knokke-Heist, Kortrijk, Oostende, Waregem, Wevelgem en Zwevegem zullen in 2024 hun kiesbrief voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen ook digitaal binnenkrijgen. Dit maakt deel uit van het project ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Minister Somers ondersteunt de in totaal 38 gemeenten die momenteel meedoen met het project met zo’n € 35.000.000. Er zouden daar volgens de minister nog veel gemeenten bij kunnen komen. Bart Somers legt de bedoeling van het project uit: “Naast de traditionele papieren kiesbrief zullen er in deze gemeenten ook digitale kiesbrieven worden uitgezonden. Zo kunnen alle burgers op een eenvoudige en veilige manier toegang krijgen tot de kiesgegevens die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen. Hierbij staan papierloze communicatie, efficiëntie, privacy en gebruiksgemak centraal.”

Jasper Pillen, schepen van Burgerzaken en Onderwijs Brugge, een van de 9 West-Vlaamse gemeenten die meedoen aan het project, verklaart de beslissing van zijn gemeente: “Brugge zet sterk in op administratieve vereenvoudiging en op een klantgerichte, vlot toegankelijke dienstverlening. Ook voor de verkiezingen zal dat niet anders zijn.” Alle andere Vlaamse steden en gemeenten zullen eveneens nog de kans krijgen om mee in te stappen in het project Gemeente zonder Gemeentehuis.