Grote plannen op nieuwjaarsreceptie N-VA: “2024, het jaar dat we in Koksijde geschiedenis schrijven met Sander Loones als burgemeester”

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Koksijde-Oostduinkerke, daags na het grote nieuwjaarsfeest in Mechelen, kwam Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme speciaal naar haar geliefde vakantiebestemming aan zee afgezakt om haar partijgenoten een hart onder de riem te steken.

Lokaal N-VA-voorzitter Jeroen Thieren stak van wal met de aankondiging dat de tijd was aangebroken om campagne te voeren met integriteit en passie voor een betere toekomst van Koksijde. “2024 wordt het jaar dat we ‘Samen met Sander’ geschiedenis zullen schrijven voor Koksijde, met Sander als nieuwe burgemeester!”

Sander Loones startte zijn betoog met zijn kenmerkende charismatische aanpak en spreekvaardigheid en hij wist meteen de juiste snaar te raken bij het publiek dat in cc CasinoKoksijde een volle zaal vulde. “2024 wordt ons jaar! Dat er iets staat te gebeuren voelden we al gisteren op het grote nieuwjaarsfeest in Mechelen, waar 5000 mensen aanwezig waren! Dikwijls krijg ik de vraag: wat doe je daar toch altijd in Brussel? En ja, ik stel me ook die vraag! Waarom gaat alles daar zo traag? De minister van Pensioenen geeft de indruk dat ze zelf al met pensioen is … Andere ministers zijn bijzonder bedreven in het communiceren – ze doen haast niets anders, maar niets van wat ze beloven wordt gerealiseerd. En eigenlijk stellen we ons ook diezelfde vraag in onze gemeenteraad. We wonen in een prachtige gemeente, maar alles kan wel beter! We merken dat het huidige bestuur is uitgeblust. Daarom willen we ervoor zorgen dat jullie met ons als beleidsmakers het respect zullen krijgen dat jullie verdienen. Maar dit kan enkel gebeuren als jullie voor een nieuwe burgemeester kiezen! Een bewijs dat het anders kan is de grote uitzondering in onze Vlaamse regering: minister Zuhal Demir zorgt voor ambiance in de keet, zij zorgt voor de peper en het zout! We kennen elkaar al zo’n 25 jaar, we hebben ook samen gestudeerd. Zuhal komt al jaar en dag in onze gemeente op vakantie. In alles wat Zuhal doet, gaat ze er voluit voor, en ze zegt waar het op staat. Zij strijdt ook voor de bescherming van onze duinen en onze natuur!”

Zuhal Demir bevestigt haar goede band met Koksijde en met een aantal andere N-VA-kopstukken. “We zijn blij dat Bart De Wever eindelijk voor het premierschap gaat, en alle kopstukken zullen zich inspannen in de campagne om hem daarin te steunen. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel. Op Vlaams niveau kunnen we niet voluit gaan voor onze bevoegdheden; we hebben eigenlijk maar halve bevoegdheden. Ik denk onder meer aan ons klimaat- en energiebeleid. Op Vlaams niveau is de trein dan wel vertrokken, maar het werk moet op federaal niveau gebeuren. Ik zie wat de ‘ploeg De Croo’ doet, en vooral wat ze niet doet … Daarvoor zal Vlaanderen en de hardwerkende Vlaming de rekening betalen. We hebben de allerslechtste begroting van Europa, met een staatsschuld van meer dan 500 miljard euro! Daarom moet Vlaanderen onafhankelijk worden, en willen we een confederaal model invoeren zodat we zelf kunnen beslissen over zaken als fiscaliteit, migratie… Daarom is het ook hier tijd voor een andere burgemeester, met een ander beleid en een goed programma. Het is goed voor een democratie dat er eens verandering komt! Iemand die te lang op dezelfde stoel zit is nooit goed voor een democratie, want zo iemand denkt dat de gemeente helemaal van hem/haar is en dat hij/zij alles naar zijn/haar hand kan zetten. Wie anders dan Sander kan hier dus de nieuwe burgemeester worden?”