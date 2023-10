Groen-kopstuk De Vriendt stapt uit nationale politiek: “Tijd om nieuwe horizonten te verkennen”

Groen-kopstuk Wouter De Vriendt zal zich bij de komende verkiezingen niet meer kandidaat stellen voor een verkiesbare plaats op de Kamerlijst. Dat laat de huidige fractievoorzitter in de Kamer donderdag zelf weten op zijn sociale media. Hij wil wel een ondersteunende rol spelen bij de duwers van de lijst en zich in oktober 2024 ‘voluit smijten’ voor zijn thuisstad Oostende.

“Zeventien jaar Kamerlid is lang. Het is tijd om nieuwe horizonten te verkennen”, zegt De Vriendt. De beslissing is hoofdzakelijk een persoonlijke beslissing, luidt het in een mededeling van de partij. “Ik heb de afgelopen jaren met hart en ziel geknokt in de modder van de Wetstraat. Met plezier, zelfs. Maar voor mij is het niet goed om dat té lang te blijven doen. Het is tijd om mijn engagement op een andere manier in te vullen”, voegt de Groen-politicus daaraan toe. De Vriendt blijft de komende maanden zetelen als fractieleider en steunt de partij en het huidige voorzittersduo bij de aankomende campagne.

Niet langzaam uitdoven

“Ik voel dat het tijd wordt om nieuwe horizonten te verkennen en andere richtingen uit te slaan”, zegt Wouter De Vriendt. “Dat moment wil ik zelf kiezen. Langzaam uitdoven in de gangen van het parlement tot je als politicus een schim van jezelf wordt, dat wil ik ten allen prijze vermijden. Ik kijk uit naar wat de toekomst mij brengt, niets staat vast en dat geeft me veel energie.” De politicus ontkent dat eerdere slechte peilingen voor Groen of de uittocht van andere nationale Groen-gezichten een rol speelden bij zijn beslissing. “Een afscheid hoeft niet per se aanleiding te zijn voor vergezochte analyses”, stelt De Vriendt.

Losbreken uit benauwd karkas

“Mijn beslissing is ook een keuze om los te breken uit het benauwde karkas en het opgejaagde tempo van de Wetstraat”, vervolgt de Oostendenaar, die aanstipt dat hij de afgelopen jaren te weinig politici zag samenwerken en verschillen overstijgen. “Ook de druk om op sociale media quasi dagelijks scherpe meningen af te vuren, zegt me vandaag minder dan vroeger. Connectie maken met andersgezinden kan je enkel door nuance, empathie en de juiste argumenten. De permanente neiging om te polariseren, kenmerkend voor sociale media, is daarom eigenlijk contraproductief.” Wouter De Vriendt klaagt ook over de ‘massieve muur’ die vandaag tussen meerderheid en oppositie staat.

De Vriendt beklemtoont dat hij bij de federale verkiezingen volgend jaar een ondersteunende rol wil spelen – lees: op een duwersplaats op de lijst zal postvatten. Hij wil ook volop campagne voeren. Wat zijn nieuwe engagement daarna mogelijk zal worden, daar is het nog te vroeg voor. Hij wil zich wel ‘volledig smijten voor Oostende en haar inwoners’ en kijkt er naar eigen zeggen naar uit om het beleid van de Oostendse bestuursploeg voluit te verdedigen in de lokale kiescampagne in oktober 2024.

Schepenambt niet aan de orde

Vandaag neemt Groen in Oostende deel aan het bestuur met de schepenen Natacha Waldmann en Silke Beirens en Wouter De Vriendt zelf als voorzitter van de gemeenteraad. Volgend jaar staan de groenen in de badstad, samen met Open VLD, CD&V en onafhankelijken, op de kartellijst ‘Trots op Oostende’ van burgemeester Bart Tommelein. Ook al wil Wouter De Vriendt zich volledig gooien voor zijn thuisstad, een schepenambt is vandaag niet aan de orde. “Onze twee schepenen doen het heel goed. Eerst moeten we de verkiezingen winnen en dan zien we wel wat het wordt.”